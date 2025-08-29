Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала о письме Лаврова журналистке NBC - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 29.08.2025 (обновлено: 12:55 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/lavrov-2038305110.html
Захарова рассказала о письме Лаврова журналистке NBC
Захарова рассказала о письме Лаврова журналистке NBC - РИА Новости, 29.08.2025
Захарова рассказала о письме Лаврова журналистке NBC
Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил письмо журналистке NBC с просьбой представить информацию о якобы нарушениях, совершённых вооружёнными... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T12:51:00+03:00
2025-08-29T12:55:00+03:00
в мире
россия
украина
сергей лавров
мария захарова
дмитрий песков
nbc
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154977/94/1549779484_0:506:2048:1658_1920x0_80_0_0_753f39b4275dd9dd39c9eff3d5023710.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил письмо журналистке NBC с просьбой представить информацию о якобы нарушениях, совершённых вооружёнными силами России, гуманитарного права на Украине, но ответа так и не поступило, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Во время телевизионного интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова американскому телеканалу NBC, интервью вышло 24 августа... Ведущая многократно и в провокационном ключе, перебивая собеседника, обращалась к неустановленным фактам нарушения вооруженными силами, якобы это было сделано со стороны России в ходе проведения СВО на Украине, отдельных положений международного гуманитарного права", - сказала она в ходе брифинга. Захарова добавила, что при этом никаких доказательств, якобы имевших место инцидентов, "по своеобразной сложившейся традиции", представлено в ходе интервью не было. "Министр иностранных дел Сергей Лавров направил личное письмо журналистке с просьбой представить информацию об упоминавшихся в ходе беседы случаях, при этом глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что корреспондент обошла вниманием доказанные многочисленные факты военных преступлений боевиков ВСУ, жертвами которых пали граждане Российской Федерации", - отметила она. Захарова заключила, что спустя неделю никаких внятных ответов от телекомпании в ответ на письмо не поступило, "по сути телеканал проигнорировал представленные доказательства". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что российская армия наносит удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре Украины, по гражданским целям удары не наносятся. Лавров ранее подчеркнул, что Россия в рамках СВО наносит удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым военными. Министр уточнял, что если это была цель, которая использовалась украинскими военными, то министерство обороны РФ и командиры на местах имеют право атаковать такие объекты.
https://ria.ru/20241204/lavrov-1987310107.html
https://ria.ru/20250326/lavrov-2007571813.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154977/94/1549779484_0:314:2048:1850_1920x0_80_0_0_f7444b590ef39708b0d4e1032f6fcab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сергей лавров, мария захарова, дмитрий песков, nbc, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Мария Захарова, Дмитрий Песков, NBC, Вооруженные силы Украины
Захарова рассказала о письме Лаврова журналистке NBC

Лавров в письме NBC запросил данные о якобы нарушениях ВС РФ на Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил письмо журналистке NBC с просьбой представить информацию о якобы нарушениях, совершённых вооружёнными силами России, гуманитарного права на Украине, но ответа так и не поступило, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Во время телевизионного интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова американскому телеканалу NBC, интервью вышло 24 августа... Ведущая многократно и в провокационном ключе, перебивая собеседника, обращалась к неустановленным фактам нарушения вооруженными силами, якобы это было сделано со стороны России в ходе проведения СВО на Украине, отдельных положений международного гуманитарного права", - сказала она в ходе брифинга.
Анонс интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Лавров рассказал Карлсону о преступлениях Киева против мирных граждан
4 декабря 2024, 13:28
Захарова добавила, что при этом никаких доказательств, якобы имевших место инцидентов, "по своеобразной сложившейся традиции", представлено в ходе интервью не было.
"Министр иностранных дел Сергей Лавров направил личное письмо журналистке с просьбой представить информацию об упоминавшихся в ходе беседы случаях, при этом глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что корреспондент обошла вниманием доказанные многочисленные факты военных преступлений боевиков ВСУ, жертвами которых пали граждане Российской Федерации", - отметила она.
Захарова заключила, что спустя неделю никаких внятных ответов от телекомпании в ответ на письмо не поступило, "по сути телеканал проигнорировал представленные доказательства".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что российская армия наносит удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре Украины, по гражданским целям удары не наносятся.
Лавров ранее подчеркнул, что Россия в рамках СВО наносит удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым военными. Министр уточнял, что если это была цель, которая использовалась украинскими военными, то министерство обороны РФ и командиры на местах имеют право атаковать такие объекты.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Лавров прокомментировал серию убийств российских журналистов
26 марта, 21:16
 
В миреРоссияУкраинаСергей ЛавровМария ЗахароваДмитрий ПесковNBCВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала