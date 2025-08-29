https://ria.ru/20250829/lavrov-2038305110.html

Захарова рассказала о письме Лаврова журналистке NBC

Захарова рассказала о письме Лаврова журналистке NBC - РИА Новости, 29.08.2025

Захарова рассказала о письме Лаврова журналистке NBC

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил письмо журналистке NBC с просьбой представить информацию о якобы нарушениях, совершённых вооружёнными... РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил письмо журналистке NBC с просьбой представить информацию о якобы нарушениях, совершённых вооружёнными силами России, гуманитарного права на Украине, но ответа так и не поступило, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Во время телевизионного интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова американскому телеканалу NBC, интервью вышло 24 августа... Ведущая многократно и в провокационном ключе, перебивая собеседника, обращалась к неустановленным фактам нарушения вооруженными силами, якобы это было сделано со стороны России в ходе проведения СВО на Украине, отдельных положений международного гуманитарного права", - сказала она в ходе брифинга. Захарова добавила, что при этом никаких доказательств, якобы имевших место инцидентов, "по своеобразной сложившейся традиции", представлено в ходе интервью не было. "Министр иностранных дел Сергей Лавров направил личное письмо журналистке с просьбой представить информацию об упоминавшихся в ходе беседы случаях, при этом глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что корреспондент обошла вниманием доказанные многочисленные факты военных преступлений боевиков ВСУ, жертвами которых пали граждане Российской Федерации", - отметила она. Захарова заключила, что спустя неделю никаких внятных ответов от телекомпании в ответ на письмо не поступило, "по сути телеканал проигнорировал представленные доказательства". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что российская армия наносит удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре Украины, по гражданским целям удары не наносятся. Лавров ранее подчеркнул, что Россия в рамках СВО наносит удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым военными. Министр уточнял, что если это была цель, которая использовалась украинскими военными, то министерство обороны РФ и командиры на местах имеют право атаковать такие объекты.

