Задержанный житель Ярославской области признался в работе на Украину
Задержанный житель Ярославской области признался в работе на Украину - РИА Новости, 29.08.2025
Задержанный житель Ярославской области признался в работе на Украину
Задержанный житель Ярославской области в видеоролике, опубликованном ФСБ, рассказал, что украинский куратор обещал заплатить ему в криптовалюте за сведения об... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T10:32:00+03:00
2025-08-29T10:32:00+03:00
2025-08-29T10:32:00+03:00
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Задержанный житель Ярославской области в видеоролике, опубликованном ФСБ, рассказал, что украинский куратор обещал заплатить ему в криптовалюте за сведения об объектах ПВО и что для него он замерял уровни сигнала сотовой связи. Ранее в ФСБ сообщили о задержании жителей Ярославля и Рыбинска, собиравших и передававших спецслужбам Украины сведения об объектах критической инфраструктуры в регионе. "В мае этого года со мной вышел на связь в социальной сети Telegram представитель Украины, представился Николаем, хотел узнать месторасположение средств ПВО… На что он мне пообещал заплатить в криптовалюте и помощь в получении паспорта европейского государства. Я ему сообщил, что, да, имеются у нас такие средства ПВО", - сказал задержанный. Он добавил, что готов был предоставлять Николаю больше информации и по собственной инициативе выполнял замеры сигналов сотовой связи, чтобы определить, где ее глушат. "Оставлял в публичных Telegram-каналах комментарии, дискредитирующие военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, руководство Российской Федерации, сотрудников спецслужб. Кроме того, публично призывал к насильственным действиям в отношении сотрудников ФСБ России и сотрудников военных комиссариатов. Хочу за это извиниться, свою вину признаю, раскаиваюсь в содеянном", - заявил второй задержанный.
Кадры задержания жителей Ярославской области, которые передавали сведения спецслужбам Украины
ФСБ показала кадры с задержанными за госизмену жителями Ярославской области, передававшими сведения спецслужбам Украины
2025-08-29T10:32
true
Задержанный житель Ярославской области признался в работе на Украину
Задержанный житель Ярославской области замерял уровни сигнала сотовой связи