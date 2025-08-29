Рейтинг@Mail.ru
Задержанный житель Ярославской области признался в работе на Украину
29.08.2025
10:32 29.08.2025
Задержанный житель Ярославской области признался в работе на Украину
Задержанный житель Ярославской области признался в работе на Украину
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Задержанный житель Ярославской области в видеоролике, опубликованном ФСБ, рассказал, что украинский куратор обещал заплатить ему в криптовалюте за сведения об объектах ПВО и что для него он замерял уровни сигнала сотовой связи. Ранее в ФСБ сообщили о задержании жителей Ярославля и Рыбинска, собиравших и передававших спецслужбам Украины сведения об объектах критической инфраструктуры в регионе. "В мае этого года со мной вышел на связь в социальной сети Telegram представитель Украины, представился Николаем, хотел узнать месторасположение средств ПВО… На что он мне пообещал заплатить в криптовалюте и помощь в получении паспорта европейского государства. Я ему сообщил, что, да, имеются у нас такие средства ПВО", - сказал задержанный. Он добавил, что готов был предоставлять Николаю больше информации и по собственной инициативе выполнял замеры сигналов сотовой связи, чтобы определить, где ее глушат. "Оставлял в публичных Telegram-каналах комментарии, дискредитирующие военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, руководство Российской Федерации, сотрудников спецслужб. Кроме того, публично призывал к насильственным действиям в отношении сотрудников ФСБ России и сотрудников военных комиссариатов. Хочу за это извиниться, свою вину признаю, раскаиваюсь в содеянном", - заявил второй задержанный.
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Задержанный житель Ярославской области в видеоролике, опубликованном ФСБ, рассказал, что украинский куратор обещал заплатить ему в криптовалюте за сведения об объектах ПВО и что для него он замерял уровни сигнала сотовой связи.
Ранее в ФСБ сообщили о задержании жителей Ярославля и Рыбинска, собиравших и передававших спецслужбам Украины сведения об объектах критической инфраструктуры в регионе.
"В мае этого года со мной вышел на связь в социальной сети Telegram представитель Украины, представился Николаем, хотел узнать месторасположение средств ПВО… На что он мне пообещал заплатить в криптовалюте и помощь в получении паспорта европейского государства. Я ему сообщил, что, да, имеются у нас такие средства ПВО", - сказал задержанный.
Он добавил, что готов был предоставлять Николаю больше информации и по собственной инициативе выполнял замеры сигналов сотовой связи, чтобы определить, где ее глушат.
"Оставлял в публичных Telegram-каналах комментарии, дискредитирующие военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, руководство Российской Федерации, сотрудников спецслужб. Кроме того, публично призывал к насильственным действиям в отношении сотрудников ФСБ России и сотрудников военных комиссариатов. Хочу за это извиниться, свою вину признаю, раскаиваюсь в содеянном", - заявил второй задержанный.
