Кулеба исключил размещение европейских боевых частей на Украине

Кулеба исключил размещение европейских боевых частей на Украине - РИА Новости, 29.08.2025

Кулеба исключил размещение европейских боевых частей на Украине

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал невозможным развертывание европейских миротворцев на территории страны, что РФ не раз называла "провокационным... РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал невозможным развертывание европейских миротворцев на территории страны, что РФ не раз называла "провокационным шагом". На вопрос журналиста немецкого издания Spiegel о том, считает ли он возможным присутствие европейских военных на украинской территории, Кулеба заявил, что его ответ зависит от того, что подразумевается под этим. "Европейские боевые части? Нет. Европейские миротворцы? Нет", - заявил Кулеба, с иронией добавив, что присутствие возможно лишь "просто в качестве послания поддержки", для "прикрывания спины, хоть это и не так на самом деле", для того, чтобы "хотя бы сделать вид". Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

