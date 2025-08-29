https://ria.ru/20250829/korm-2038313975.html

Заготовку сочных кормов начали в Липецкой области

Заготовку сочных кормов начали в Липецкой области - РИА Новости, 29.08.2025

Заготовку сочных кормов начали в Липецкой области

Аграрии Липецкой области приступили к заготовке сочных кормов, в Грязинском и Тербунском районах началась уборка кукурузы на силос, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T13:31:00+03:00

2025-08-29T13:31:00+03:00

2025-08-29T13:31:00+03:00

липецкая область

липецкая область

тербунский район

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961472012_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_3e69269d9182e48f2d640646a253c39d.jpg

ЛИПЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Аграрии Липецкой области приступили к заготовке сочных кормов, в Грязинском и Тербунском районах началась уборка кукурузы на силос, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, уже заготовлено 6,7 тысячи тонн кормов. В ближайшее время к работам приступят и остальные муниципалитеты. Для успешного прохождения зимне-стойлового периода 2025-2026 годов животноводческим предприятиям региона необходимо заготовить 413 тысяч тонн сочных кормов. Артамонов отметил, что заготовка грубых кормов практически завершена. В регионе скошено 34 тысячи гектаров естественных и сеяных трав. Заготовлено 52,6 тысячи тонн сена и 147,7 тысячи тонн сенажа. Также запасено 48,2 тысячи тонн соломы. Общая потребность в грубых кормах для крупного рогатого скота на зимне-стойловый период 2025-2026 составляет 335 тысячи тонн. "Ход уборочной кампании в регионе под нашим пристальным вниманием. Пока вести с полей обнадеживают. По многим культурам урожайность выше прошлогодней. Темп работ хороший", – сказал Артамонов.

липецкая область

тербунский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецкая область, тербунский район, игорь артамонов