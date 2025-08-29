Заготовку сочных кормов начали в Липецкой области

https://ria.ru/20250829/korm-2038313975.html
ЛИПЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Аграрии Липецкой области приступили к заготовке сочных кормов, в Грязинском и Тербунском районах началась уборка кукурузы на силос, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, уже заготовлено 6,7 тысячи тонн кормов. В ближайшее время к работам приступят и остальные муниципалитеты. Для успешного прохождения зимне-стойлового периода 2025-2026 годов животноводческим предприятиям региона необходимо заготовить 413 тысяч тонн сочных кормов. Артамонов отметил, что заготовка грубых кормов практически завершена. В регионе скошено 34 тысячи гектаров естественных и сеяных трав. Заготовлено 52,6 тысячи тонн сена и 147,7 тысячи тонн сенажа. Также запасено 48,2 тысячи тонн соломы. Общая потребность в грубых кормах для крупного рогатого скота на зимне-стойловый период 2025-2026 составляет 335 тысячи тонн. "Ход уборочной кампании в регионе под нашим пристальным вниманием. Пока вести с полей обнадеживают. По многим культурам урожайность выше прошлогодней. Темп работ хороший", – сказал Артамонов.
