Белоусов рассказал о плане набора на военную службу по контракту
Белоусов рассказал о плане набора на военную службу по контракту - РИА Новости, 29.08.2025
Белоусов рассказал о плане набора на военную службу по контракту
План набора на военную службу по контракту в 2025 году увеличен, показатели выполняются, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. План набора на военную службу по контракту в 2025 году увеличен, показатели выполняются, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов."В этом году мы увеличили план набора на военную службу по контракту. Показатели плана комплектования в целом выполняются", - приводит ведомство слова Белоусова в выдержке из тезисов его выступления на заседании Коллегии Минобороны РФ.
