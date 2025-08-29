https://ria.ru/20250829/kontrakt-2038381181.html

Белоусов рассказал о плане набора на военную службу по контракту

Белоусов рассказал о плане набора на военную службу по контракту - РИА Новости, 29.08.2025

Белоусов рассказал о плане набора на военную службу по контракту

29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. План набора на военную службу по контракту в 2025 году увеличен, показатели выполняются, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов."В этом году мы увеличили план набора на военную службу по контракту. Показатели плана комплектования в целом выполняются", - приводит ведомство слова Белоусова в выдержке из тезисов его выступления на заседании Коллегии Минобороны РФ.

