15:42 29.08.2025
Генконсул России в Бонне выразил соболезнования в связи со смертью Щедрина
в мире
россия
бонн
мюнхен
родион щедрин
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Генеральный консул России в Бонне Олег Красницкий выразил соболезнования в связи с кончиной композитора Родиона Щедрина, который "символизировал собой целую эпоху блистательного советского музыкального искусства". Композитор Родион Щедрин скончался 29 августа в клинике в Мюнхене в возрасте 92 лет вследствие обострившихся заболеваний, связанных с почтенным возрастом, сообщили ранее РИА Новости в генконсульстве РФ в Бонне. "С глубоким прискорбием восприняли печальную весть о кончине 29 августа 2025 г. на 93-м году жизни Родиона Константиновича Щедрина, гениального композитора, народного артиста СССР, легенды отечественной и мировой музыки. Родион Константинович символизировал собой целую эпоху яркого и блистательного советского музыкального искусства", - говорится в сообщении генконсульства. Красницкий отметил, что композитор, проживая все последние годы в Мюнхене, "посвящал себя целиком творчеству и включался активно в жизнь нашей страны". Он добавил, что мысленно Родион Щедрин оставался вместе с ушедшей в 2015 году в иной мир супругой Майей Михайловной Плисецкой, "незабываемой звездой балета, остававшейся для него ориентиром и вдохновением до последних дней". "Он поддерживал самые теплые и дружеские отношения с российскими дипломатами. Всем Генконсульством мы разделяем скорбь в связи с этой огромной утратой. Светлая, добрая память о Родионе Константиновиче навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и коллег, всех почитателей его многогранного творчества в России, Германии и по всему миру", - сказал генконсул.
россия
бонн
мюнхен
Композитор Родион Щедрин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Композитор Родион Щедрин. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Генеральный консул России в Бонне Олег Красницкий выразил соболезнования в связи с кончиной композитора Родиона Щедрина, который "символизировал собой целую эпоху блистательного советского музыкального искусства".
Композитор Родион Щедрин скончался 29 августа в клинике в Мюнхене в возрасте 92 лет вследствие обострившихся заболеваний, связанных с почтенным возрастом, сообщили ранее РИА Новости в генконсульстве РФ в Бонне.
"С глубоким прискорбием восприняли печальную весть о кончине 29 августа 2025 г. на 93-м году жизни Родиона Константиновича Щедрина, гениального композитора, народного артиста СССР, легенды отечественной и мировой музыки. Родион Константинович символизировал собой целую эпоху яркого и блистательного советского музыкального искусства", - говорится в сообщении генконсульства.
Красницкий отметил, что композитор, проживая все последние годы в Мюнхене, "посвящал себя целиком творчеству и включался активно в жизнь нашей страны". Он добавил, что мысленно Родион Щедрин оставался вместе с ушедшей в 2015 году в иной мир супругой Майей Михайловной Плисецкой, "незабываемой звездой балета, остававшейся для него ориентиром и вдохновением до последних дней".
"Он поддерживал самые теплые и дружеские отношения с российскими дипломатами. Всем Генконсульством мы разделяем скорбь в связи с этой огромной утратой. Светлая, добрая память о Родионе Константиновиче навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и коллег, всех почитателей его многогранного творчества в России, Германии и по всему миру", - сказал генконсул.
