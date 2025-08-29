https://ria.ru/20250829/kompanija-2038304743.html

Politico: немецкая компания Quantum Systems производит дроны на Украине

Politico: немецкая компания Quantum Systems производит дроны на Украине

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Немецкая компания-производитель БПЛА Quantum Systems производит дроны на секретных объектах на территории Украины, сообщает издание Politico по итогам интервью с исполнительным директором Quantum Systems Ukraine Александром Бережным. "Немецкая (компания - ред.) Quantum Systems увеличивает свое производство на Украине, а также расширяет сотрудничество со своими заводами в Германии... Quantum Systems удалось увеличить масштаб производства с 40 до 80 дронов в месяц на их секретных объектах на Украине, в то время как немецкие заводы производят в месяц 120", - говорится в публикации. Как отмечает издание, Quantum Systems распределяет производство по территории Украины, чтобы минимизировать риски ударов по своим объектам. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

