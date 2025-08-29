Рейтинг@Mail.ru
Politico: немецкая компания Quantum Systems производит дроны на Украине - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/kompanija-2038304743.html
Politico: немецкая компания Quantum Systems производит дроны на Украине
Politico: немецкая компания Quantum Systems производит дроны на Украине - РИА Новости, 29.08.2025
Politico: немецкая компания Quantum Systems производит дроны на Украине
Немецкая компания-производитель БПЛА Quantum Systems производит дроны на секретных объектах на территории Украины, сообщает издание Politico по итогам интервью... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T12:49:00+03:00
2025-08-29T12:49:00+03:00
в мире
украина
россия
германия
сергей лавров
politico
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4fa8c39ba3881424df8eca3ad822c1a.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Немецкая компания-производитель БПЛА Quantum Systems производит дроны на секретных объектах на территории Украины, сообщает издание Politico по итогам интервью с исполнительным директором Quantum Systems Ukraine Александром Бережным. "Немецкая (компания - ред.) Quantum Systems увеличивает свое производство на Украине, а также расширяет сотрудничество со своими заводами в Германии... Quantum Systems удалось увеличить масштаб производства с 40 до 80 дронов в месяц на их секретных объектах на Украине, в то время как немецкие заводы производят в месяц 120", - говорится в публикации. Как отмечает издание, Quantum Systems распределяет производство по территории Украины, чтобы минимизировать риски ударов по своим объектам. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250823/ukraina-2037135903.html
https://ria.ru/20250528/zelenskij-2019582383.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a85ae49d8a58da1f123841b3efac52bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, германия, сергей лавров, politico, нато
В мире, Украина, Россия, Германия, Сергей Лавров, Politico, НАТО
Politico: немецкая компания Quantum Systems производит дроны на Украине

Politico: немецкая компания производит дроны на секретных объектах на Украине

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Немецкая компания-производитель БПЛА Quantum Systems производит дроны на секретных объектах на территории Украины, сообщает издание Politico по итогам интервью с исполнительным директором Quantum Systems Ukraine Александром Бережным.
"Немецкая (компания - ред.) Quantum Systems увеличивает свое производство на Украине, а также расширяет сотрудничество со своими заводами в Германии... Quantum Systems удалось увеличить масштаб производства с 40 до 80 дронов в месяц на их секретных объектах на Украине, в то время как немецкие заводы производят в месяц 120", - говорится в публикации.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
"Решающий момент". В Германии сделали заявление о судьбе Украины
23 августа, 10:58
Как отмечает издание, Quantum Systems распределяет производство по территории Украины, чтобы минимизировать риски ударов по своим объектам.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Зеленский заявил о договоренностях с Германией по производству БПЛА
28 мая, 16:05
 
В миреУкраинаРоссияГерманияСергей ЛавровPoliticoНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала