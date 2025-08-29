Politico: немецкая компания Quantum Systems производит дроны на Украине
Politico: немецкая компания производит дроны на секретных объектах на Украине
© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Немецкая компания-производитель БПЛА Quantum Systems производит дроны на секретных объектах на территории Украины, сообщает издание Politico по итогам интервью с исполнительным директором Quantum Systems Ukraine Александром Бережным.
"Немецкая (компания - ред.) Quantum Systems увеличивает свое производство на Украине, а также расширяет сотрудничество со своими заводами в Германии... Quantum Systems удалось увеличить масштаб производства с 40 до 80 дронов в месяц на их секретных объектах на Украине, в то время как немецкие заводы производят в месяц 120", - говорится в публикации.
"Решающий момент". В Германии сделали заявление о судьбе Украины
23 августа, 10:58
Как отмечает издание, Quantum Systems распределяет производство по территории Украины, чтобы минимизировать риски ударов по своим объектам.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.