Колумбия разместила солдат на границе с Венесуэлой - РИА Новости, 29.08.2025
02:22 29.08.2025
Колумбия разместила солдат на границе с Венесуэлой
Колумбия разместила солдат на границе с Венесуэлой
Президент Колумбии Густаво Петро направил дополнительные военные силы в регион Кататумбо в департаменте Норте-дель-Сантандер на границе с Венесуэлой для...
2025-08-29T02:22:00+03:00
2025-08-29T02:22:00+03:00
МЕХИКО, 29 авг - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро направил дополнительные военные силы в регион Кататумбо в департаменте Норте-дель-Сантандер на границе с Венесуэлой для противодействия преступным группировкам. "Я запросил усиление военного присутствия на границе Кататумбо с венесуэльской стороны, чтобы максимально ограничить преступные силы, и приказал колумбийской армии увеличить штат на колумбийской стороне. У нас 25 тысяч солдат в этой зоне", - написал Петро в своем блоге в соцсети X. По словам колумбийского лидера, территориальный контроль в этой местности не будет отдан мафиозным группировкам - за него будут отвечать военные Венесуэлы и Колумбии. Накануне министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил о переброске 15 тысяч военнослужащих в западные штаты Сулия и Тачира для усиления охраны границы и предотвращения проникновения вооружённых группировок. Мобилизация проводится в рамках операции "Молния Кататумбо", стартовавшей в начале 2025 года. Развертывание военных сил в Венесуэле и Колумбии происходит на фоне растущей напряженности между Вашингтоном и Каракасом после того, как в начале августа генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента. По словам чиновницы, президент Николас Мадуро "использует зарубежные террористические организации, такие как "Поезд Арагуа" (разгромленная в Венесуэле тюремная банда), "картель Синалоа" и "картель Солнц" для доставки смертельных наркотиков и насилия" в США. В МИД республики назвали эти действия цирком и отчаянной попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем США. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано на фоне отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подлодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе.
Колумбия разместила солдат на границе с Венесуэлой

Колумбия разместила 25 тысяч солдат в Кататумбо на границе с Венесуэлой

© AP Photo / Fernando VergaraФлаг Колумбии
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Fernando Vergara
Флаг Колумбии. Архивное фото
МЕХИКО, 29 авг - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро направил дополнительные военные силы в регион Кататумбо в департаменте Норте-дель-Сантандер на границе с Венесуэлой для противодействия преступным группировкам.
"Я запросил усиление военного присутствия на границе Кататумбо с венесуэльской стороны, чтобы максимально ограничить преступные силы, и приказал колумбийской армии увеличить штат на колумбийской стороне. У нас 25 тысяч солдат в этой зоне", - написал Петро в своем блоге в соцсети X.
По словам колумбийского лидера, территориальный контроль в этой местности не будет отдан мафиозным группировкам - за него будут отвечать военные Венесуэлы и Колумбии.
Накануне министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил о переброске 15 тысяч военнослужащих в западные штаты Сулия и Тачира для усиления охраны границы и предотвращения проникновения вооружённых группировок. Мобилизация проводится в рамках операции "Молния Кататумбо", стартовавшей в начале 2025 года.
Развертывание военных сил в Венесуэле и Колумбии происходит на фоне растущей напряженности между Вашингтоном и Каракасом после того, как в начале августа генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента. По словам чиновницы, президент Николас Мадуро "использует зарубежные террористические организации, такие как "Поезд Арагуа" (разгромленная в Венесуэле тюремная банда), "картель Синалоа" и "картель Солнц" для доставки смертельных наркотиков и насилия" в США. В МИД республики назвали эти действия цирком и отчаянной попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем США.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано на фоне отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подлодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе.
