МИД Колумбии надеется на скорое принятие закона о запрете наемничества - РИА Новости, 29.08.2025
20:10 29.08.2025
МИД Колумбии надеется на скорое принятие закона о запрете наемничества
МИД Колумбии надеется на скорое принятие закона о запрете наемничества - РИА Новости, 29.08.2025
МИД Колумбии надеется на скорое принятие закона о запрете наемничества
Глава колумбийского МИД Роса Вильявисенсио заявила РИА Новости, что надеется на скорое принятие закона о присоединении Колумбии к конвенции о запрете... РИА Новости, 29.08.2025
в мире
украина
колумбия
россия
густаво петро
николай тавдумадзе (посол рф в боготе )
мария захарова
оон
БОГОТА, 29 авг - РИА Новости. Глава колумбийского МИД Роса Вильявисенсио заявила РИА Новости, что надеется на скорое принятие закона о присоединении Колумбии к конвенции о запрете наемничества 1989 года. Президент Колумбии Густаво Петро 7 августа сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении соответствующего законопроекта в срочном порядке после появления сообщений, что вооруженные силы Судана сбили самолет с колумбийскими наемниками на борту. "Мы надеемся, что закон будет принят в ближайшее время, чтобы можно было проводить мероприятия по информированию молодежи и укреплению понимания ею того, что (наемничество - ред.) - это не выход", - сказала министр в ответ на вопрос о перспективах присоединения страны к конвенции и участии колумбийцев в боевых действиях на Украине. Вильявисенсио выразила сожаление, что колумбийская молодежь выбирает путь наемничества, и подчеркнула, что нужно проделать большую педагогическую работу, чтобы донести до молодых людей, что наемничество влечет "большие риски их жизни". В июле посол РФ в Колумбии Николай Тавдумадзе рассказал РИА Новости, что рассмотрение колумбийским конгрессом вопроса о присоединении страны к конвенции близится к завершению. Ранее Петро назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X в ответ на заявление Тавдумадзе РИА Новости о том, что численность колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне. В первой половине августа преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции Марио Уруэнья Санчес выразил мнение в беседе с РИА Новости, что вопрос присоединения республики к конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года будет решен в сентябре-октябре. Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей Украине. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее отмечала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
украина
колумбия
россия
МИД Колумбии надеется на скорое принятие закона о запрете наемничества

Министр Вильявисенсио надеется, что закон о запрете наемничества скоро примут

БОГОТА, 29 авг - РИА Новости. Глава колумбийского МИД Роса Вильявисенсио заявила РИА Новости, что надеется на скорое принятие закона о присоединении Колумбии к конвенции о запрете наемничества 1989 года.
Президент Колумбии Густаво Петро 7 августа сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении соответствующего законопроекта в срочном порядке после появления сообщений, что вооруженные силы Судана сбили самолет с колумбийскими наемниками на борту.
"Мы надеемся, что закон будет принят в ближайшее время, чтобы можно было проводить мероприятия по информированию молодежи и укреплению понимания ею того, что (наемничество - ред.) - это не выход", - сказала министр в ответ на вопрос о перспективах присоединения страны к конвенции и участии колумбийцев в боевых действиях на Украине.
Вильявисенсио выразила сожаление, что колумбийская молодежь выбирает путь наемничества, и подчеркнула, что нужно проделать большую педагогическую работу, чтобы донести до молодых людей, что наемничество влечет "большие риски их жизни".
В июле посол РФ в Колумбии Николай Тавдумадзе рассказал РИА Новости, что рассмотрение колумбийским конгрессом вопроса о присоединении страны к конвенции близится к завершению. Ранее Петро назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X в ответ на заявление Тавдумадзе РИА Новости о том, что численность колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
В первой половине августа преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции Марио Уруэнья Санчес выразил мнение в беседе с РИА Новости, что вопрос присоединения республики к конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года будет решен в сентябре-октябре.
Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей Украине. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее отмечала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
