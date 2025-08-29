МИД Колумбии надеется на скорое принятие закона о запрете наемничества
БОГОТА, 29 авг - РИА Новости. Глава колумбийского МИД Роса Вильявисенсио заявила РИА Новости, что надеется на скорое принятие закона о присоединении Колумбии к конвенции о запрете наемничества 1989 года.
Президент Колумбии Густаво Петро 7 августа сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении соответствующего законопроекта в срочном порядке после появления сообщений, что вооруженные силы Судана сбили самолет с колумбийскими наемниками на борту.
"Мы надеемся, что закон будет принят в ближайшее время, чтобы можно было проводить мероприятия по информированию молодежи и укреплению понимания ею того, что (наемничество - ред.) - это не выход", - сказала министр в ответ на вопрос о перспективах присоединения страны к конвенции и участии колумбийцев в боевых действиях на Украине.
Вильявисенсио выразила сожаление, что колумбийская молодежь выбирает путь наемничества, и подчеркнула, что нужно проделать большую педагогическую работу, чтобы донести до молодых людей, что наемничество влечет "большие риски их жизни".
В июле посол РФ в Колумбии Николай Тавдумадзе рассказал РИА Новости, что рассмотрение колумбийским конгрессом вопроса о присоединении страны к конвенции близится к завершению. Ранее Петро назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X в ответ на заявление Тавдумадзе РИА Новости о том, что численность колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
В первой половине августа преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции Марио Уруэнья Санчес выразил мнение в беседе с РИА Новости, что вопрос присоединения республики к конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года будет решен в сентябре-октябре.
Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей Украине. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее отмечала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
