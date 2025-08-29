https://ria.ru/20250829/kitaj-2038374941.html
Лукашенко посоветовал США договариваться с Китаем
Лукашенко посоветовал США договариваться с Китаем - РИА Новости, 29.08.2025
Лукашенко посоветовал США договариваться с Китаем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал США договариваться с Китаем, который, по его словам, "превратился в империю", без Пекина нельзя решить ни... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T17:20:00+03:00
2025-08-29T17:20:00+03:00
2025-08-29T17:20:00+03:00
в мире
китай
белоруссия
сша
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862191167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f2b0ba5b143317f82b14ed5cb129b9a.jpg
МИНСК, 29 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал США договариваться с Китаем, который, по его словам, "превратился в империю", без Пекина нельзя решить ни одного глобального вопроса. "Такая мощная империя, какой являются Соединенные Штаты Америки, не может обойтись без Китая. С Китаем, как я говорю американцам, нужно договариваться. Китай превратился в империю, без которой невозможно решить ни одного глобального вопроса в современном мире", - сказал Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая, которое опубликовало госагентство Белта. Президент Белоруссии добавил, что внимательно наблюдает за развитием Китая последние 30 с лишним лет, поэтому есть уверенность в том, что Китай "невозможно сильно прижать".
https://ria.ru/20250117/lukashenko-1994157694.html
китай
белоруссия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862191167_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_c1ca030313c6d521e474934637bc4d4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, белоруссия, сша, александр лукашенко
В мире, Китай, Белоруссия, США, Александр Лукашенко
Лукашенко посоветовал США договариваться с Китаем
Лукашенко призвал США договариваться с Китаем для решения глобальных вопросов