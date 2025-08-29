Украинский блогер рассказал, как хоронят военных ВСУ
Блогер Шарий: военных ВСУ хоронят как неизвестных, чтобы не платить их родным
© AP Photo / Andriy Andriyenko
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Погибших военнослужащих ВСУ хоронят как неизвестных солдат, чтобы не перечислять положенные их родственникам выплаты, заявил украинский блогер Анатолий Шарий, комментируя открытие национального военного мемориального кладбища под Киевом.
"На новом военном кладбище хоронят неизвестных солдат ВСУ. <…> Такие "неизвестные солдаты" — это пропавшие без вести, и для родных не будет успокоения до конца их дней. Такие "неизвестные солдаты" — это, конечно же, отсутствие выплат", — написал он в Telegram-канале.
Как подсчитало РИА Новости, если киевские власти признают число потерь ВСУ в 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести, обнародованное после взлома хакерами базы данных украинского Генштаба, то они должны будут выплатить семьям более 25,5 триллиона гривен (примерно 630 миллиардов долларов).
По информации издания "Страна.ua", сегодня в районе села Мархалевка в Киевской области открыли военное кладбище ВСУ, первые пять захороненных там — неизвестные солдаты.
Перед открытием местные жители устроили акцию протеста. Они утверждают, что это охраняемая природная зона, там находятся истоки трех рек, которые протекают через 12 сел, а значит, кладбище угрожает загрязнением вод на большой территории. Плакаты, которые принесли протестующие, гласят: "Не хороните героев в болоте", "Суд обязал национальное военное мемориальное кладбище убраться из Мархалевского леса", "Правительство лжет" и "Не допустите мархалевского Чернобыля". Полиция задержала около десяти человек.
Планы по строительству подобного кладбища появились на Украине еще в 2022 году. С тех пор место его размещения менялось три раза.
В начале августа строительство кладбища в районе Мархалевки запретил суд. Он признал незаконным выделение земли — участок непригоден для захоронений из-за высокого уровня грунтовых вод, что противоречит санитарным нормам.