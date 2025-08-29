Рейтинг@Mail.ru
Источник: глава правительства хуситов погиб при ударе Израиля по Сане
01:58 29.08.2025 (обновлено: 02:10 29.08.2025)
Источник: глава правительства хуситов погиб при ударе Израиля по Сане
Источник: глава правительства хуситов погиб при ударе Израиля по Сане
2025-08-29T01:58:00+03:00
2025-08-29T02:10:00+03:00
в мире
сана
йемен
израиль
ансар алла
КАИР, 29 авг - РИА Новости. Ахмед Галеб ар-Рахави, премьер-министр правительства Йемена, созданного шиитским военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситами), погиб в результате израильского авиаудара по Сане, сообщил РИА Новости йеменский источник, близкий к семье ар-Рахави. "Израильские истребители бомбили дом в районе Хадда к югу от Саны, в результате чего погибли четыре человека, включая премьер-министра правительства "перемен и созидания" Ахмеда Галеба ар-Рахави и нескольких его соратников. Другие получили ранения", — рассказал собеседник. Он добавил, что группировка "Ансар Алла" готовится объявить о смерти ар-Рахави, который был назначен премьер-министром 10 августа прошлого года.В четверг Израиль нанес 12 авиаударов по казармам и позициям "Ансар Алла" в Сане. Это произошло спустя 24 часа после того, как движение объявило об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с помощью гиперзвуковой ракеты "Палестина-2".Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла точный удар по военной цели хуситов в районе столицы Йемена Саны. 12-й канал со ссылкой на источник в сфере безопасности уточнил, что целью израильских ударов по йеменской столице были высокопоставленные представители политического руководства хуситов. По информации телеканала, власти Израиля считают, что в результате ударов с высокой вероятностью погибли министр обороны и начальник генштаба "Ансар Алла".Новые авиаудары Израиль нанес через несколько дней после того, как израильские военные самолеты совершили 13 налетов на Сану. По данным источника РИА Новости, они пришлись на заправочную станцию, лагерь Нахдайн в президентском комплексе, электростанции Хизиз и бензобак на улице Алжир. В результате погибли шесть человек и 86 получили ранения, включая семерых детей и трех женщин. По данным министерства здравоохранения правительства "Ансар Алла", 21 раненый находится в критическом состоянии.В конце июля "Ансар Алла" объявила об усилении атак на Израиль и начале четвертого этапа "морской блокады" еврейского государства в ответ на продолжающиеся боевые действия в секторе Газа.Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси ранее сообщил, что с ноября 2023 года по Израилю и связанным с ним судам, а также по кораблям США и Великобритании было выпущено 1679 ракет и беспилотников.С сентября 2014 года хуситы контролируют большинство центральных и северных провинций Йемена, включая столицу Сану. В марте 2015 года возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военные операции в поддержку йеменской армии, чтобы вернуть эти районы из-под контроля группировки, но этого так и не произошло.
сана
йемен
израиль
в мире, сана, йемен, израиль, ансар алла
В мире, Сана, Йемен, Израиль, Ансар Алла
© AP Photo / Mohammed al-QadhiАвтомобиль скорой помощи в Йемене
Автомобиль скорой помощи в Йемене
© AP Photo / Mohammed al-Qadhi
Автомобиль скорой помощи в Йемене. Архивное фото
КАИР, 29 авг - РИА Новости. Ахмед Галеб ар-Рахави, премьер-министр правительства Йемена, созданного шиитским военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситами), погиб в результате израильского авиаудара по Сане, сообщил РИА Новости йеменский источник, близкий к семье ар-Рахави.
"Израильские истребители бомбили дом в районе Хадда к югу от Саны, в результате чего погибли четыре человека, включая премьер-министра правительства "перемен и созидания" Ахмеда Галеба ар-Рахави и нескольких его соратников. Другие получили ранения", — рассказал собеседник.
Он добавил, что группировка "Ансар Алла" готовится объявить о смерти ар-Рахави, который был назначен премьер-министром 10 августа прошлого года.
В четверг Израиль нанес 12 авиаударов по казармам и позициям "Ансар Алла" в Сане. Это произошло спустя 24 часа после того, как движение объявило об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с помощью гиперзвуковой ракеты "Палестина-2".
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
ЦАХАЛ атаковала высокопоставленных хуситов в Сане
Вчера, 19:16
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла точный удар по военной цели хуситов в районе столицы Йемена Саны. 12-й канал со ссылкой на источник в сфере безопасности уточнил, что целью израильских ударов по йеменской столице были высокопоставленные представители политического руководства хуситов. По информации телеканала, власти Израиля считают, что в результате ударов с высокой вероятностью погибли министр обороны и начальник генштаба "Ансар Алла".
Новые авиаудары Израиль нанес через несколько дней после того, как израильские военные самолеты совершили 13 налетов на Сану. По данным источника РИА Новости, они пришлись на заправочную станцию, лагерь Нахдайн в президентском комплексе, электростанции Хизиз и бензобак на улице Алжир. В результате погибли шесть человек и 86 получили ранения, включая семерых детей и трех женщин. По данным министерства здравоохранения правительства "Ансар Алла", 21 раненый находится в критическом состоянии.
Израиль нанес удар по зданию министерства внутренних дел в столице Йемена - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Израиль нанес удары по зданию МВД Йемена
Вчера, 17:29
В конце июля "Ансар Алла" объявила об усилении атак на Израиль и начале четвертого этапа "морской блокады" еврейского государства в ответ на продолжающиеся боевые действия в секторе Газа.
Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси ранее сообщил, что с ноября 2023 года по Израилю и связанным с ним судам, а также по кораблям США и Великобритании было выпущено 1679 ракет и беспилотников.
С сентября 2014 года хуситы контролируют большинство центральных и северных провинций Йемена, включая столицу Сану. В марте 2015 года возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военные операции в поддержку йеменской армии, чтобы вернуть эти районы из-под контроля группировки, но этого так и не произошло.
Ликвидация пожара на месте израильского авиаудара по Сане, Йемен. 24 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Число погибших при авиаударах Израиля по Сане выросло до шести
25 августа, 01:34
 
В мире Сана Йемен Израиль Ансар Алла
 
 
