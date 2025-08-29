https://ria.ru/20250829/kamchatka-2038219631.html

На Камчатке за сутки зафиксировали четырнадцать афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг - РИА Новости. Четырнадцать афтершоков магнитудой до 5,2 произошли на Камчатке за последние сутки, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю. "За сутки произошли 14 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,2", - уточнили в главке. Сутками ранее ученые зафиксировали 24 повторных подземных толчков, которые до сих пор продолжаются после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Спасатели напоминают о продолжающейся активности вулканов Камбального, Безымянного, Шивелуча и других. "Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - отмечается в сообщении. Решением главы региона в крае с 14 августа действует режим ЧС природного характера. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются.

