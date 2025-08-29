Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала кадры с задержанными за госизмену жителями Ярославской области - РИА Новости, 29.08.2025
10:18 29.08.2025
ФСБ показала кадры с задержанными за госизмену жителями Ярославской области
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. ФСБ РФ предоставила кадры с задержанными за госизмену жителями Ярославской области.Ранее в ФСБ сообщили о задержании жителей Ярославля и Рыбинска, собиравших и передававших спецслужбам Украины сведения об объектах критической инфраструктуры в регионе.На кадрах показан момент задержания одного из причастных к госизмене. Также ФСБ опубликовала допросы обоих фигурантов.
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. ФСБ РФ предоставила кадры с задержанными за госизмену жителями Ярославской области.
Ранее в ФСБ сообщили о задержании жителей Ярославля и Рыбинска, собиравших и передававших спецслужбам Украины сведения об объектах критической инфраструктуры в регионе.
На кадрах показан момент задержания одного из причастных к госизмене. Также ФСБ опубликовала допросы обоих фигурантов.
