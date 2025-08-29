https://ria.ru/20250829/kadry-2038254960.html
ФСБ показала кадры с задержанными за госизмену жителями Ярославской области
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. ФСБ РФ предоставила кадры с задержанными за госизмену жителями Ярославской области.Ранее в ФСБ сообщили о задержании жителей Ярославля и Рыбинска, собиравших и передававших спецслужбам Украины сведения об объектах критической инфраструктуры в регионе.На кадрах показан момент задержания одного из причастных к госизмене. Также ФСБ опубликовала допросы обоих фигурантов.
