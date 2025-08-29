https://ria.ru/20250829/jugra-2038369978.html

Югра реализует передовые практики по поддержке инвалидов

Югра реализует передовые практики по поддержке инвалидов

ТЮМЕНЬ, 29 авг - РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе реализуются интересные проекты и передовые практики, направленные на поддержку лиц с ограниченными возможностями здоровья и защиту их прав, сказала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, выступая на пленарном заседании межрегионального координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах страны. Межрегиональный координационный совет уполномоченных по правам человека проходит в Ханты-Мансийске 28 и 29 сентября, основной его темой стало осуществление прав инвалидов. "Выбор Югры в качестве площадки для обсуждения ключевой проблемы защиты прав лиц с ограниченными возможностями здоровья неслучаен. Сегодня многие ребята возвращаются домой после участия в специальной военной операции, нуждаясь в инновационных решениях и подходах. Именно в Югре реализуются интересные проекты и передовые практики", – отметила Татьяна Москалькова, ее слова цитируются на сайте органов госвласти округа. В сообщении, в частности, отмечается, что в регионе утверждена единая межведомственная модель комплексного сопровождения участников специальной военной операции, получивших ранения, контузии, увечья. Таких в Югре 370 человек. Отработан механизм обеспечения ветеранов боевых действий с инвалидностью техсредствами реабилитации из федерального и окружного перечня, в том числе протезами. 19 инвалидов обеспечены автомобилями с ручным управлением, при этом управлять такими автомобилями обучают бесплатно. Также для ветеранов специальной военной операции с инвалидностью создается безбарьерная среда в жилых помещениях. Губернатор округа Руслан Кухарук, комментируя заседание совета уполномоченных по правам человека, отметил, что за 15 лет работы уполномоченного по правам человека в Югре выросло доверие жителей региона к правозащитнику и в целом институту, доказавшему действенность в помощи людям, оказавшимся в трудной ситуации. Эффективное взаимодействие правительства округа и уполномоченного привело к сотням инициатив по улучшению законодательства и созданию механизмов соцподдержки на местах.

