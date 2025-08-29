Рейтинг@Mail.ru
Югра реализует передовые практики по поддержке инвалидов - РИА Новости, 29.08.2025
17:11 29.08.2025
Югра реализует передовые практики по поддержке инвалидов
Югра реализует передовые практики по поддержке инвалидов - РИА Новости, 29.08.2025
Югра реализует передовые практики по поддержке инвалидов
В Ханты-Мансийском автономном округе реализуются интересные проекты и передовые практики, направленные на поддержку лиц с ограниченными возможностями здоровья
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийск
татьяна москалькова
руслан кухарук
ТЮМЕНЬ, 29 авг - РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе реализуются интересные проекты и передовые практики, направленные на поддержку лиц с ограниченными возможностями здоровья и защиту их прав, сказала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, выступая на пленарном заседании межрегионального координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах страны. Межрегиональный координационный совет уполномоченных по правам человека проходит в Ханты-Мансийске 28 и 29 сентября, основной его темой стало осуществление прав инвалидов. "Выбор Югры в качестве площадки для обсуждения ключевой проблемы защиты прав лиц с ограниченными возможностями здоровья неслучаен. Сегодня многие ребята возвращаются домой после участия в специальной военной операции, нуждаясь в инновационных решениях и подходах. Именно в Югре реализуются интересные проекты и передовые практики", – отметила Татьяна Москалькова, ее слова цитируются на сайте органов госвласти округа. В сообщении, в частности, отмечается, что в регионе утверждена единая межведомственная модель комплексного сопровождения участников специальной военной операции, получивших ранения, контузии, увечья. Таких в Югре 370 человек. Отработан механизм обеспечения ветеранов боевых действий с инвалидностью техсредствами реабилитации из федерального и окружного перечня, в том числе протезами. 19 инвалидов обеспечены автомобилями с ручным управлением, при этом управлять такими автомобилями обучают бесплатно. Также для ветеранов специальной военной операции с инвалидностью создается безбарьерная среда в жилых помещениях. Губернатор округа Руслан Кухарук, комментируя заседание совета уполномоченных по правам человека, отметил, что за 15 лет работы уполномоченного по правам человека в Югре выросло доверие жителей региона к правозащитнику и в целом институту, доказавшему действенность в помощи людям, оказавшимся в трудной ситуации. Эффективное взаимодействие правительства округа и уполномоченного привело к сотням инициатив по улучшению законодательства и созданию механизмов соцподдержки на местах.
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийск
1920
1920
true
ханты-мансийский автономный округ, ханты-мансийск, татьяна москалькова, руслан кухарук
Ханты-Мансийский автономный округ, Ханты-Мансийск, Татьяна Москалькова, Руслан Кухарук
Югра реализует передовые практики по поддержке инвалидов

Москалькова: в Югре реализуют интересные проекты по защите прав инвалидов

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВиды Ханты-Мансийска
Виды Ханты-Мансийска - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
Виды Ханты-Мансийска. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 29 авг - РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе реализуются интересные проекты и передовые практики, направленные на поддержку лиц с ограниченными возможностями здоровья и защиту их прав, сказала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, выступая на пленарном заседании межрегионального координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах страны.
Межрегиональный координационный совет уполномоченных по правам человека проходит в Ханты-Мансийске 28 и 29 сентября, основной его темой стало осуществление прав инвалидов.
"Выбор Югры в качестве площадки для обсуждения ключевой проблемы защиты прав лиц с ограниченными возможностями здоровья неслучаен. Сегодня многие ребята возвращаются домой после участия в специальной военной операции, нуждаясь в инновационных решениях и подходах. Именно в Югре реализуются интересные проекты и передовые практики", – отметила Татьяна Москалькова, ее слова цитируются на сайте органов госвласти округа.
В сообщении, в частности, отмечается, что в регионе утверждена единая межведомственная модель комплексного сопровождения участников специальной военной операции, получивших ранения, контузии, увечья. Таких в Югре 370 человек. Отработан механизм обеспечения ветеранов боевых действий с инвалидностью техсредствами реабилитации из федерального и окружного перечня, в том числе протезами. 19 инвалидов обеспечены автомобилями с ручным управлением, при этом управлять такими автомобилями обучают бесплатно. Также для ветеранов специальной военной операции с инвалидностью создается безбарьерная среда в жилых помещениях.
Губернатор округа Руслан Кухарук, комментируя заседание совета уполномоченных по правам человека, отметил, что за 15 лет работы уполномоченного по правам человека в Югре выросло доверие жителей региона к правозащитнику и в целом институту, доказавшему действенность в помощи людям, оказавшимся в трудной ситуации. Эффективное взаимодействие правительства округа и уполномоченного привело к сотням инициатив по улучшению законодательства и созданию механизмов соцподдержки на местах.
Ханты-Мансийский автономный округ
Ханты-Мансийск
Татьяна Москалькова
Руслан Кухарук
 
 
