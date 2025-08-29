Рейтинг@Mail.ru
Иран открыт к переговоров по СВПД, заявил постпред страны в ООН
19:22 29.08.2025 (обновлено: 19:40 29.08.2025)
Иран открыт к переговоров по СВПД, заявил постпред страны в ООН
Иран открыт к переговоров по СВПД, заявил постпред страны в ООН
ООН, 29 авг – РИА Новости. Иран открыт к переговорам по СВПД с "евротройкой", но не будет вести обсуждения под давлением, сообщил постпред ИРИ при ООН Амир Саид Иравани.Портал Axios со ссылкой на двух европейских дипломатов в четверг объявил, что страны "евротройки" - Франция, Германия и Великобритания - уведомили членов Совета безопасности ООН о запуске механизма восстановления санкций против Ирана."Пока Иран стремился к дипломатии, наши ядерные объекты подверглись нападению. Эта агрессия была поддержана США и оправдана "евротройкой". Тем не менее Иран не отказался от дипломатии. Мы продолжали взаимодействовать с E3 ("евротройкой" - ред.) и агентством (МАГАТЭ - ред.). Мы по-прежнему открыты для честных переговоров", - сказал Иравани журналистам.Постпред также отметил, что Иран "привержен дипломатии", но не будет вести переговоры под угрозой или принуждением.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Исламская Республика Иран заявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ООН, 29 авг – РИА Новости. Иран открыт к переговорам по СВПД с "евротройкой", но не будет вести обсуждения под давлением, сообщил постпред ИРИ при ООН Амир Саид Иравани.
Портал Axios со ссылкой на двух европейских дипломатов в четверг объявил, что страны "евротройки" - Франция, Германия и Великобритания - уведомили членов Совета безопасности ООН о запуске механизма восстановления санкций против Ирана.
"Пока Иран стремился к дипломатии, наши ядерные объекты подверглись нападению. Эта агрессия была поддержана США и оправдана "евротройкой". Тем не менее Иран не отказался от дипломатии. Мы продолжали взаимодействовать с E3 ("евротройкой" - ред.) и агентством (МАГАТЭ - ред.). Мы по-прежнему открыты для честных переговоров", - сказал Иравани журналистам.
Постпред также отметил, что Иран "привержен дипломатии", но не будет вести переговоры под угрозой или принуждением.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Исламская Республика Иран заявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Ушаков назвал Иран давним партнером России
