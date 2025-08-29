https://ria.ru/20250829/iran-2038273079.html

Решение "евротройки" подрывает поиск решений по Ирану, заявили в МИД России

Решение "евротройки" подрывает поиск решений по Ирану, заявили в МИД России - РИА Новости, 29.08.2025

Решение "евротройки" подрывает поиск решений по Ирану, заявили в МИД России

Попытки европейских стран задействовать "снэпбэк" (восстановление санкций против Ирана) являются серьезным дестабилизирующим фактором, подсекающим... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T11:13:00+03:00

2025-08-29T11:13:00+03:00

2025-08-29T11:13:00+03:00

в мире

иран

великобритания

германия

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_991045229485706038e96aef508ac05b.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Попытки европейских стран задействовать "снэпбэк" (восстановление санкций против Ирана) являются серьезным дестабилизирующим фактором, подсекающим предпринимаемые на различных уровнях усилия по поиску переговорных решений по Ирану, сообщает МИД РФ. "Попытки Великобритании, Германии и Франции задействовать "снэпбэк" – серьезный дестабилизирующий фактор, подсекающий предпринимаемые на различных уровнях усилия по поиску переговорных решений, позволяющих устранить любые подозрения и предубеждения в отношении иранского мирного атома с опорой на международное право и при должном учете законных интересов Тегерана", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства. Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены.

https://ria.ru/20250829/iran-2038271732.html

иран

великобритания

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, великобритания, германия, оон