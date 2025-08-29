https://ria.ru/20250829/iran-2038273079.html
Решение "евротройки" подрывает поиск решений по Ирану, заявили в МИД России
Решение "евротройки" подрывает поиск решений по Ирану, заявили в МИД России - РИА Новости, 29.08.2025
Решение "евротройки" подрывает поиск решений по Ирану, заявили в МИД России
Попытки европейских стран задействовать "снэпбэк" (восстановление санкций против Ирана) являются серьезным дестабилизирующим фактором, подсекающим... 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Попытки европейских стран задействовать "снэпбэк" (восстановление санкций против Ирана) являются серьезным дестабилизирующим фактором, подсекающим предпринимаемые на различных уровнях усилия по поиску переговорных решений по Ирану, сообщает МИД РФ. "Попытки Великобритании, Германии и Франции задействовать "снэпбэк" – серьезный дестабилизирующий фактор, подсекающий предпринимаемые на различных уровнях усилия по поиску переговорных решений, позволяющих устранить любые подозрения и предубеждения в отношении иранского мирного атома с опорой на международное право и при должном учете законных интересов Тегерана", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства. Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены.
Решение "евротройки" подрывает поиск решений по Ирану, заявили в МИД России
МИД РФ: запуск евротройкой процедуры снэпбэка подрывает поиск решений по Ирану