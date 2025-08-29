Россия распространила в ООН анализ решения "евротройки" по Ирану

https://ria.ru/20250829/iran-2038271732.html

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия распространила в ООН анализ с разъяснениями негодной подоплеки и несостоятельности европейских притязаний на процедуру "снэпбэк"​ по санкциям против Ирана, заявили в МИД России. "Фактически мы столкнулись с бесцеремонной попыткой манипулирования положениями резолюции СБ ООН 2231 со стороны европейских стран-участниц СВПД. Пользуясь тем, что содержащийся в данной резолюции механизм восстановления прежних санкций – который называют "снэпбэк" – представляет собой уникальную и довольно сложную в процедурном плане конструкцию, не имеющую прецедентов в мировой практике", - говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте МИД России. Там добавили, что "евротройка" присваивает себе право толковать порядок его применения, как им удобно, однако СВПД и резолюция 2231 строились на тщательно выверенном балансе интересов, в отсутствие которого договоренности перестают работать. "Российская сторона распространила в ООН подробный анализ с разъяснениями негодной подоплеки и несостоятельности европейских притязаний на "снэпбэк". Развернутую аргументацию на этот счет представил Китай. Тема не нова", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. В заявлении заключили, что вслед за США англичане и "евродвойка" давно встали на скользкий путь демонстративного отказа от выполнения резолюции 2231, лишив себя возможности воспользоваться содержащимися в ней инструментами дисциплинирующего воздействия. Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены.

