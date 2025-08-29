https://ria.ru/20250829/iran-2038269183.html

МИД России предупредил об угрозе эскалации вокруг ядерной программы Ирана

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Россия считает важным недопущение новой эскалации вокруг ядерной программы Ирана, приоритетом является поиск конструктивного диалога вовлеченных сторон, заявил в пятницу МИД РФ. "Считаем важным не допустить новой эскалации вокруг ядерной программы Исламской Республики Иран, которая, как показала иностранная агрессия против Ирана в июне этого года, будет иметь тяжелые последствия для международного мира и безопасности", - сказано в заявлении на сайте министерства. Как отмечают в МИД РФ, на данный момент приоритетная задача состоит в поиске диалога вовлеченных сторон для поиска решения и недопущения новой конфронтации вокруг иранской ядерной программы. "Первоочередной задачей на сегодняшний день является возобновление конструктивного диалога между вовлеченными сторонами и сосредоточенный коллективный поиск "развязок", позволяющих избежать нового кризиса", - подчеркивается в заявлении. Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены.

