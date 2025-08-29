https://ria.ru/20250829/iran-2038269183.html
МИД России предупредил об угрозе эскалации вокруг ядерной программы Ирана
МИД России предупредил об угрозе эскалации вокруг ядерной программы Ирана - РИА Новости, 29.08.2025
МИД России предупредил об угрозе эскалации вокруг ядерной программы Ирана
Россия считает важным недопущение новой эскалации вокруг ядерной программы Ирана, приоритетом является поиск конструктивного диалога вовлеченных сторон, заявил... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T10:59:00+03:00
2025-08-29T10:59:00+03:00
2025-08-29T10:59:00+03:00
в мире
россия
оон
иран
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791619570acaa857b7df16668a930517.jpg
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Россия считает важным недопущение новой эскалации вокруг ядерной программы Ирана, приоритетом является поиск конструктивного диалога вовлеченных сторон, заявил в пятницу МИД РФ. "Считаем важным не допустить новой эскалации вокруг ядерной программы Исламской Республики Иран, которая, как показала иностранная агрессия против Ирана в июне этого года, будет иметь тяжелые последствия для международного мира и безопасности", - сказано в заявлении на сайте министерства. Как отмечают в МИД РФ, на данный момент приоритетная задача состоит в поиске диалога вовлеченных сторон для поиска решения и недопущения новой конфронтации вокруг иранской ядерной программы. "Первоочередной задачей на сегодняшний день является возобновление конструктивного диалога между вовлеченными сторонами и сосредоточенный коллективный поиск "развязок", позволяющих избежать нового кризиса", - подчеркивается в заявлении. Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены.
https://ria.ru/20250829/iran-2038220262.html
https://ria.ru/20250828/sanktsii-2038159763.html
россия
иран
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_def7db1b1e04207a997d4ef9acdd25bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, оон, иран, великобритания
В мире, Россия, ООН, Иран, Великобритания
МИД России предупредил об угрозе эскалации вокруг ядерной программы Ирана
В МИД России призвали не допускать эскалации вокруг ядерной программы Ирана