Рейтинг@Mail.ru
МИД России предупредил об угрозе эскалации вокруг ядерной программы Ирана - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/iran-2038269183.html
МИД России предупредил об угрозе эскалации вокруг ядерной программы Ирана
МИД России предупредил об угрозе эскалации вокруг ядерной программы Ирана - РИА Новости, 29.08.2025
МИД России предупредил об угрозе эскалации вокруг ядерной программы Ирана
Россия считает важным недопущение новой эскалации вокруг ядерной программы Ирана, приоритетом является поиск конструктивного диалога вовлеченных сторон, заявил... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T10:59:00+03:00
2025-08-29T10:59:00+03:00
в мире
россия
оон
иран
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791619570acaa857b7df16668a930517.jpg
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Россия считает важным недопущение новой эскалации вокруг ядерной программы Ирана, приоритетом является поиск конструктивного диалога вовлеченных сторон, заявил в пятницу МИД РФ. "Считаем важным не допустить новой эскалации вокруг ядерной программы Исламской Республики Иран, которая, как показала иностранная агрессия против Ирана в июне этого года, будет иметь тяжелые последствия для международного мира и безопасности", - сказано в заявлении на сайте министерства. Как отмечают в МИД РФ, на данный момент приоритетная задача состоит в поиске диалога вовлеченных сторон для поиска решения и недопущения новой конфронтации вокруг иранской ядерной программы. "Первоочередной задачей на сегодняшний день является возобновление конструктивного диалога между вовлеченными сторонами и сосредоточенный коллективный поиск "развязок", позволяющих избежать нового кризиса", - подчеркивается в заявлении. Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены.
https://ria.ru/20250829/iran-2038220262.html
https://ria.ru/20250828/sanktsii-2038159763.html
россия
иран
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_def7db1b1e04207a997d4ef9acdd25bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, оон, иран, великобритания
В мире, Россия, ООН, Иран, Великобритания
МИД России предупредил об угрозе эскалации вокруг ядерной программы Ирана

В МИД России призвали не допускать эскалации вокруг ядерной программы Ирана

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Россия считает важным недопущение новой эскалации вокруг ядерной программы Ирана, приоритетом является поиск конструктивного диалога вовлеченных сторон, заявил в пятницу МИД РФ.
"Считаем важным не допустить новой эскалации вокруг ядерной программы Исламской Республики Иран, которая, как показала иностранная агрессия против Ирана в июне этого года, будет иметь тяжелые последствия для международного мира и безопасности", - сказано в заявлении на сайте министерства.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
СМИ: Иран направил письмо в ЕС с условием возобновления переговоров
Вчера, 01:24
Как отмечают в МИД РФ, на данный момент приоритетная задача состоит в поиске диалога вовлеченных сторон для поиска решения и недопущения новой конфронтации вокруг иранской ядерной программы.
"Первоочередной задачей на сегодняшний день является возобновление конструктивного диалога между вовлеченными сторонами и сосредоточенный коллективный поиск "развязок", позволяющих избежать нового кризиса", - подчеркивается в заявлении.
Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В МИД Ирана высказались о решении "евротройки" восстановить санкции
28 августа, 18:15
 
В миреРоссияООНИранВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала