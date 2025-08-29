ЕС хочет разместить на Украине больше военных инструкторов
ЕС хочет разместить в украинских военных академиях больше инструкторов
БРЮССЕЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Европейский союз рассматривает возможность отправки военных инструкторов на Украину после прекращения огня, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МО стран ЕС в Копенгагене.
"Есть реальное желание укрепить мандат нашей военной миссии, чтобы предложить учения на Украине после заключения мирного соглашения. Мы уже являемся крупнейшим поставщиком военной подготовки для украинских военнослужащих, мы подготовили более 80 тысяч украинских военнослужащих и готовы сделать еще больше. Это может включать отправку военных инструкторов из ЕС в украинские военные академии и институты", - сказала она.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.