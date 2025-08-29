Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Блэр значительно влияет на решения Трампа по Газе - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:14 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/inews-2038215322.html
СМИ: Блэр значительно влияет на решения Трампа по Газе
СМИ: Блэр значительно влияет на решения Трампа по Газе - РИА Новости, 29.08.2025
СМИ: Блэр значительно влияет на решения Трампа по Газе
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр стал ключевой фигурой в окружении президента США Дональда Трампа при обсуждении вопроса разрешения конфликта в... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T00:14:00+03:00
2025-08-29T00:14:00+03:00
великобритания
израиль
сша
тони блэр
дональд трамп
стив уиткофф
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150031/82/1500318274_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_dd5c141393df41c7f0e005681a744fa5.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр стал ключевой фигурой в окружении президента США Дональда Трампа при обсуждении вопроса разрешения конфликта в секторе Газа, он использует свое влияние, чтобы американский лидер не принимал "экстремальных" решений, сообщает издание inews со ссылкой на источники. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф в течение нескольких месяцев обсуждал послевоенный план для сектора Газа с Блэром и зятем Трампа Джаредом Кушнером. "По словам инсайдеров в дипломатии, сэр Тони Блэр стал ключевой фигурой в отведении Дональда Трампа от "более экстремальных" послевоенных планов в отношении Газы", - пишет издание. Отмечается, что Блэр присутствовал на организованной президентом США встрече в Белом доме для разработки "всеобъемлющего плана" для сектора Газа в случае заключения мирного соглашения с Израилем, но находился там в качестве частного лица и не исполнял никаких официальных обязанностей от имени правительства Великобритании. Издание напоминает, что после ухода с поста премьер-министра Блэр был назначен специальным посланником Квартета по ближневосточному урегулированию. Источник inews добавил, что благодаря этому опыту он досконально разбирается проблемах региона и теперь, когда Трамп стал к нему прислушиваться, он может удержать президента от некоторых его "более радикальных" идей в отношении Газы.
https://ria.ru/20250828/gaza-2038104933.html
https://ria.ru/20250827/gaza-2037973945.html
великобритания
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150031/82/1500318274_389:0:3500:2333_1920x0_80_0_0_b24f2454b44d50671ef89b155a93a9dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, израиль, сша, тони блэр, дональд трамп, стив уиткофф, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Великобритания, Израиль, США, Тони Блэр, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
СМИ: Блэр значительно влияет на решения Трампа по Газе

Inews: экс-премьер Британии Блэр значительно влияет на решения Трампа по Газе

© AP Photo / Richard DrewТони Блэр
Тони Блэр - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Richard Drew
Тони Блэр. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр стал ключевой фигурой в окружении президента США Дональда Трампа при обсуждении вопроса разрешения конфликта в секторе Газа, он использует свое влияние, чтобы американский лидер не принимал "экстремальных" решений, сообщает издание inews со ссылкой на источники.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф в течение нескольких месяцев обсуждал послевоенный план для сектора Газа с Блэром и зятем Трампа Джаредом Кушнером.
Очередь за едой в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В ООН заявили о нехватке продовольствия в Газе для борьбы с голодом
Вчера, 14:43
"По словам инсайдеров в дипломатии, сэр Тони Блэр стал ключевой фигурой в отведении Дональда Трампа от "более экстремальных" послевоенных планов в отношении Газы", - пишет издание.
Отмечается, что Блэр присутствовал на организованной президентом США встрече в Белом доме для разработки "всеобъемлющего плана" для сектора Газа в случае заключения мирного соглашения с Израилем, но находился там в качестве частного лица и не исполнял никаких официальных обязанностей от имени правительства Великобритании.
Издание напоминает, что после ухода с поста премьер-министра Блэр был назначен специальным посланником Квартета по ближневосточному урегулированию. Источник inews добавил, что благодаря этому опыту он досконально разбирается проблемах региона и теперь, когда Трамп стал к нему прислушиваться, он может удержать президента от некоторых его "более радикальных" идей в отношении Газы.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Полянский назвал деятельность Гуманитарного фонда Газы опасной
27 августа, 22:01
 
ВеликобританияИзраильСШАТони БлэрДональд ТрампСтив УиткоффОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала