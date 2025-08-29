https://ria.ru/20250829/inews-2038215322.html

СМИ: Блэр значительно влияет на решения Трампа по Газе

СМИ: Блэр значительно влияет на решения Трампа по Газе - РИА Новости, 29.08.2025

СМИ: Блэр значительно влияет на решения Трампа по Газе

29.08.2025

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр стал ключевой фигурой в окружении президента США Дональда Трампа при обсуждении вопроса разрешения конфликта в...

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр стал ключевой фигурой в окружении президента США Дональда Трампа при обсуждении вопроса разрешения конфликта в секторе Газа, он использует свое влияние, чтобы американский лидер не принимал "экстремальных" решений, сообщает издание inews со ссылкой на источники. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф в течение нескольких месяцев обсуждал послевоенный план для сектора Газа с Блэром и зятем Трампа Джаредом Кушнером. "По словам инсайдеров в дипломатии, сэр Тони Блэр стал ключевой фигурой в отведении Дональда Трампа от "более экстремальных" послевоенных планов в отношении Газы", - пишет издание. Отмечается, что Блэр присутствовал на организованной президентом США встрече в Белом доме для разработки "всеобъемлющего плана" для сектора Газа в случае заключения мирного соглашения с Израилем, но находился там в качестве частного лица и не исполнял никаких официальных обязанностей от имени правительства Великобритании. Издание напоминает, что после ухода с поста премьер-министра Блэр был назначен специальным посланником Квартета по ближневосточному урегулированию. Источник inews добавил, что благодаря этому опыту он досконально разбирается проблемах региона и теперь, когда Трамп стал к нему прислушиваться, он может удержать президента от некоторых его "более радикальных" идей в отношении Газы.

