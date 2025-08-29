Грузинская оппозиция пообещала устроить мирную революцию

https://ria.ru/20250829/gruzija-2038307312.html
ТБИЛИСИ, 29 авг - РИА Новости. Председатель политсовета оппозиционной в Грузии партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили пообещал устроить в стране "мирную революцию". "Мирная революция в Грузии произошла в 2003 году, когда был свергнут режим (Эдуарда - ред.) Шеварднадзе, абсолютно мирным путем. То же самое произошло в Армении, (нынешний премьер - ред.) Пашинян сверг режим, победил вместе с народом. Также мирно, в рамках конституции, мы собираемся совершить мирную революцию, свергнуть, если вас пугает это слово, я не знаю… мирное свержение, да", - заявил Хабеишвили журналистам. Ранее Хабеишвили заявлял, что призывает всех сторонников объединится и провести масштабный митинг на проспекте Руставели в Тбилиси 4 октября, в день проведения в Грузии выборов в органы местного самоуправления.
