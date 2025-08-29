https://ria.ru/20250829/gruzija-2038307312.html

Грузинская оппозиция пообещала устроить мирную революцию

Грузинская оппозиция пообещала устроить мирную революцию - РИА Новости, 29.08.2025

Грузинская оппозиция пообещала устроить мирную революцию

Председатель политсовета оппозиционной в Грузии партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили пообещал устроить в... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T13:00:00+03:00

2025-08-29T13:00:00+03:00

2025-08-29T13:00:00+03:00

в мире

грузия

армения

тбилиси

михаил саакашвили

единое национальное движение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987022926_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_615fa2fee82f203c590883aaa55ee97b.jpg

ТБИЛИСИ, 29 авг - РИА Новости. Председатель политсовета оппозиционной в Грузии партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили пообещал устроить в стране "мирную революцию". "Мирная революция в Грузии произошла в 2003 году, когда был свергнут режим (Эдуарда - ред.) Шеварднадзе, абсолютно мирным путем. То же самое произошло в Армении, (нынешний премьер - ред.) Пашинян сверг режим, победил вместе с народом. Также мирно, в рамках конституции, мы собираемся совершить мирную революцию, свергнуть, если вас пугает это слово, я не знаю… мирное свержение, да", - заявил Хабеишвили журналистам. Ранее Хабеишвили заявлял, что призывает всех сторонников объединится и провести масштабный митинг на проспекте Руставели в Тбилиси 4 октября, в день проведения в Грузии выборов в органы местного самоуправления.

https://ria.ru/20250826/kaladze-2037721687.html

грузия

армения

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, грузия, армения, тбилиси, михаил саакашвили, единое национальное движение