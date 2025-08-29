https://ria.ru/20250829/granata-2038353211.html

После взрыва гранаты в квартире в Туле завели дело

происшествия

россия

тула

тульская область

следственный комитет россии (ск рф)

ТУЛА, 29 авг – РИА Новости. Уголовное дело по признакам покушения на убийство возбудили после взрыва гранаты в квартире дома по улице Кутузова в Туле, сообщила пресс-служба СУСК России по региону. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Тульской области, мужчина взорвал гранату в ходе бытовой ссоры с девушкой. Пострадавшую 2002 года рождения госпитализировали с травмами, ее жизни ничего не угрожает. В пресс-службе УМВД России по региону отметили, что разрушения несущих конструкций здания нет. В ведомстве уточнили, что мужчина подкинул гранату в квартиру своей знакомой. Его задержали. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство - ред.)", - говорится в сообщении.

