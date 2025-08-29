Рейтинг@Mail.ru
После взрыва гранаты в квартире в Туле завели дело - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/granata-2038353211.html
После взрыва гранаты в квартире в Туле завели дело
После взрыва гранаты в квартире в Туле завели дело - РИА Новости, 29.08.2025
После взрыва гранаты в квартире в Туле завели дело
Уголовное дело по признакам покушения на убийство возбудили после взрыва гранаты в квартире дома по улице Кутузова в Туле, сообщила пресс-служба СУСК России по... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T16:05:00+03:00
2025-08-29T16:05:00+03:00
происшествия
россия
тула
тульская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013224867_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_814797b5982323840c3dfa42805c8a15.jpg
ТУЛА, 29 авг – РИА Новости. Уголовное дело по признакам покушения на убийство возбудили после взрыва гранаты в квартире дома по улице Кутузова в Туле, сообщила пресс-служба СУСК России по региону. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Тульской области, мужчина взорвал гранату в ходе бытовой ссоры с девушкой. Пострадавшую 2002 года рождения госпитализировали с травмами, ее жизни ничего не угрожает. В пресс-службе УМВД России по региону отметили, что разрушения несущих конструкций здания нет. В ведомстве уточнили, что мужчина подкинул гранату в квартиру своей знакомой. Его задержали. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство - ред.)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250828/prigovor-2038162679.html
россия
тула
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013224867_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_79ef1d2c09c99295574dd7fa13149349.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, тула, тульская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тула, Тульская область, Следственный комитет России (СК РФ)
После взрыва гранаты в квартире в Туле завели дело

После взрыва гранаты в квартире в Туле завели дело о покушении на убийство

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 29 авг – РИА Новости. Уголовное дело по признакам покушения на убийство возбудили после взрыва гранаты в квартире дома по улице Кутузова в Туле, сообщила пресс-служба СУСК России по региону.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Тульской области, мужчина взорвал гранату в ходе бытовой ссоры с девушкой. Пострадавшую 2002 года рождения госпитализировали с травмами, ее жизни ничего не угрожает. В пресс-службе УМВД России по региону отметили, что разрушения несущих конструкций здания нет.
В ведомстве уточнили, что мужчина подкинул гранату в квартиру своей знакомой. Его задержали.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство - ред.)", - говорится в сообщении.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Курский суд вынес приговор мужчине, убившему бабушку и брата
28 августа, 18:31
 
ПроисшествияРоссияТулаТульская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала