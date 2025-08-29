https://ria.ru/20250829/granata-2038353211.html
После взрыва гранаты в квартире в Туле завели дело
После взрыва гранаты в квартире в Туле завели дело - РИА Новости, 29.08.2025
После взрыва гранаты в квартире в Туле завели дело
Уголовное дело по признакам покушения на убийство возбудили после взрыва гранаты в квартире дома по улице Кутузова в Туле, сообщила пресс-служба СУСК России по... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T16:05:00+03:00
2025-08-29T16:05:00+03:00
2025-08-29T16:05:00+03:00
происшествия
россия
тула
тульская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013224867_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_814797b5982323840c3dfa42805c8a15.jpg
ТУЛА, 29 авг – РИА Новости. Уголовное дело по признакам покушения на убийство возбудили после взрыва гранаты в квартире дома по улице Кутузова в Туле, сообщила пресс-служба СУСК России по региону. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Тульской области, мужчина взорвал гранату в ходе бытовой ссоры с девушкой. Пострадавшую 2002 года рождения госпитализировали с травмами, ее жизни ничего не угрожает. В пресс-службе УМВД России по региону отметили, что разрушения несущих конструкций здания нет. В ведомстве уточнили, что мужчина подкинул гранату в квартиру своей знакомой. Его задержали. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство - ред.)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250828/prigovor-2038162679.html
россия
тула
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013224867_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_79ef1d2c09c99295574dd7fa13149349.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, тула, тульская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тула, Тульская область, Следственный комитет России (СК РФ)
После взрыва гранаты в квартире в Туле завели дело
После взрыва гранаты в квартире в Туле завели дело о покушении на убийство