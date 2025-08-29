https://ria.ru/20250829/granata-2038341082.html

Житель Тулы взорвал гранату во время домашней ссоры

Житель Тулы взорвал гранату во время домашней ссоры - РИА Новости, 29.08.2025

Житель Тулы взорвал гранату во время домашней ссоры

В Туле мужчина поссорился с девушкой и взорвал гранату в квартире, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T15:05:00+03:00

2025-08-29T15:05:00+03:00

2025-08-29T16:56:00+03:00

происшествия

тула

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038363219_0:403:960:943_1920x0_80_0_0_a017e07cdafc9ea6264571dfdf98fdb1.jpg

ТУЛА, 29 авг — РИА Новости. В Туле мужчина поссорился с девушкой и взорвал гранату в квартире, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры."В ходе ссоры между мужчиной и молодой девушкой он решил воспользоваться гранатой. Девушку госпитализировали, угрозы жизни нет", — рассказала собеседница агентства.Инцидент произошел в доме № 45Б на улице Кутузова. По данным прокуратуры, пострадавшая — 2002 года рождения.Надзорное ведомство проводит проверку, на месте работу правоохранительных органов координирует прокурор Пролетарского района Владимир Савич. Областной главк Следственного комитета возбудил уголовное дело. Мужчину задержали.В региональном управлении МВД отметили, что разрушений несущих конструкций здания нет.

https://ria.ru/20250807/lenoblast-2033870376.html

https://ria.ru/20250813/zhitelnitsa-2035075932.html

тула

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тула, россия