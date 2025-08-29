https://ria.ru/20250829/granata-2038341082.html
Житель Тулы взорвал гранату во время домашней ссоры
2025-08-29T15:05:00+03:00
ТУЛА, 29 авг — РИА Новости. В Туле мужчина поссорился с девушкой и взорвал гранату в квартире, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры."В ходе ссоры между мужчиной и молодой девушкой он решил воспользоваться гранатой. Девушку госпитализировали, угрозы жизни нет", — рассказала собеседница агентства.Инцидент произошел в доме № 45Б на улице Кутузова. По данным прокуратуры, пострадавшая — 2002 года рождения.Надзорное ведомство проводит проверку, на месте работу правоохранительных органов координирует прокурор Пролетарского района Владимир Савич. Областной главк Следственного комитета возбудил уголовное дело. Мужчину задержали.В региональном управлении МВД отметили, что разрушений несущих конструкций здания нет.
