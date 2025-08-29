Рейтинг@Mail.ru
Житель Тулы взорвал гранату во время домашней ссоры
15:05 29.08.2025 (обновлено: 16:56 29.08.2025)
Житель Тулы взорвал гранату во время домашней ссоры
В Туле мужчина поссорился с девушкой и взорвал гранату в квартире, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 29.08.2025
ТУЛА, 29 авг — РИА Новости. В Туле мужчина поссорился с девушкой и взорвал гранату в квартире, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры."В ходе ссоры между мужчиной и молодой девушкой он решил воспользоваться гранатой. Девушку госпитализировали, угрозы жизни нет", — рассказала собеседница агентства.Инцидент произошел в доме № 45Б на улице Кутузова. По данным прокуратуры, пострадавшая — 2002 года рождения.Надзорное ведомство проводит проверку, на месте работу правоохранительных органов координирует прокурор Пролетарского района Владимир Савич. Областной главк Следственного комитета возбудил уголовное дело. Мужчину задержали.В региональном управлении МВД отметили, что разрушений несущих конструкций здания нет.
происшествия, тула, россия
Житель Тулы взорвал гранату в квартире во время ссоры с девушкой

ТУЛА, 29 авг — РИА Новости. В Туле мужчина поссорился с девушкой и взорвал гранату в квартире, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
"В ходе ссоры между мужчиной и молодой девушкой он решил воспользоваться гранатой. Девушку госпитализировали, угрозы жизни нет", — рассказала собеседница агентства.
Инцидент произошел в доме № 45Б на улице Кутузова. По данным прокуратуры, пострадавшая — 2002 года рождения.
Надзорное ведомство проводит проверку, на месте работу правоохранительных органов координирует прокурор Пролетарского района Владимир Савич.
Областной главк Следственного комитета возбудил уголовное дело. Мужчину задержали.
В региональном управлении МВД отметили, что разрушений несущих конструкций здания нет.
