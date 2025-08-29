https://ria.ru/20250829/gosduma-2038252947.html

В Госдуме пройдет презентация китайской провинции Цзилинь

В Госдуме пройдет презентация китайской провинции Цзилинь - РИА Новости, 29.08.2025

В Госдуме пройдет презентация китайской провинции Цзилинь

В Госдуме планируется провести презентацию промышленного региона Китая - провинции Цзилинь, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В Госдуме планируется провести презентацию промышленного региона Китая - провинции Цзилинь, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. "Развитие новых форматов взаимоотношений на межрегиональном уровне опробуем на провинции Цзилинь. Договорились, что представители провинции проведут в Госдуме презентацию региона", - сказал Володин журналистам по итогам официального визита в КНР. По его словам, к участию в мероприятии планируется пригласить представителей делового и экономического сообщества России и Китая, органов исполнительной власти и промышленного сектора РФ. Володин подчеркнул, что Цзилинь имеет особое значение в развитии отношений между КНР и РФ: протяженность общей границы провинции с Приморским краем составляет 250 километров. Обе страны заинтересованы в расширении сотрудничества в различных сферах, построенного на принципах добрососедства, добавил председатель Госдумы. В ходе визита в КНР делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным посетила столицу провинции - город Чанчунь, в котором председатель Госдумы встретился с секретарем Комитета Коммунистической партии Китая провинции Цзилинь, председателем Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Хуан Цяном. На встрече обсуждались вопросы развития связей России и Китая на межрегиональном уровне.

