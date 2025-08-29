https://ria.ru/20250829/gosduma-2038225312.html

В Госдуме рассказали об изменениях в трудовом законодательстве с 1 сентября

В Госдуме рассказали об изменениях в трудовом законодательстве с 1 сентября - РИА Новости, 29.08.2025

В Госдуме рассказали об изменениях в трудовом законодательстве с 1 сентября

С 1 сентября работодателей и сотрудников в России ждет несколько важных изменений, в частности, подросткам с 14 лет может будет работать в выходные во время... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T03:07:00+03:00

2025-08-29T03:07:00+03:00

2025-08-29T05:53:00+03:00

общество

россия

екатерина стенякина

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. С 1 сентября работодателей и сотрудников в России ждет несколько важных изменений, в частности, подросткам с 14 лет может будет работать в выходные во время летних каникул, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина. "Уже с понедельника работодателей и сотрудников ждет сразу несколько важных изменений. Норма, которая начинает действовать с 1 сентября 2025 года — федеральный закон... №63-ФЗ "О внесении изменения в статью 268 Трудового кодекса РФ". Я была в числе соавторов этого закона, который разрешает подросткам с 14 лет работать в выходные во время летних каникул по направлению службы занятости или в составе студенческого отряда", — сказала Стенякина. Она отметила, что со следующего лета активная молодежь сможет воспользоваться возможностью подработать в выходные, когда услуги промоутеров, аниматоров, помощников на фестивалях и ярмарках востребованы больше всего."Вступает в силу федеральный закон №144-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ", который мы в Госдуме приняли в конце мая. Этот закон вносит поправки в семь статей ТК РФ, и самое главное здесь — поправка в статью 135", — также рассказала депутат.Стенякина уточнила, что руководитель теперь не сможет оставить сотрудника без значительной части заработка, даже если по трудовому договору он считается премией. А месячный заработок после лишения премии или ее части, по ее словам, может уменьшиться только на 20%."Этой нормой мы защищаем работников от необоснованных штрафов и прочих недоплат со стороны недобросовестных работодателей. Остальные поправки по федеральному закону №144-ФЗ носят технический характер", — заключила политик.

https://ria.ru/20250801/otpusk-2032739565.html

https://ria.ru/20250728/pensiya-2031818132.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, екатерина стенякина, госдума рф