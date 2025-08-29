Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали об изменениях в трудовом законодательстве с 1 сентября
03:07 29.08.2025 (обновлено: 05:53 29.08.2025)
В Госдуме рассказали об изменениях в трудовом законодательстве с 1 сентября
общество
россия
екатерина стенякина
госдума рф
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. С 1 сентября работодателей и сотрудников в России ждет несколько важных изменений, в частности, подросткам с 14 лет может будет работать в выходные во время летних каникул, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина. "Уже с понедельника работодателей и сотрудников ждет сразу несколько важных изменений. Норма, которая начинает действовать с 1 сентября 2025 года — федеральный закон... №63-ФЗ "О внесении изменения в статью 268 Трудового кодекса РФ". Я была в числе соавторов этого закона, который разрешает подросткам с 14 лет работать в выходные во время летних каникул по направлению службы занятости или в составе студенческого отряда", — сказала Стенякина. Она отметила, что со следующего лета активная молодежь сможет воспользоваться возможностью подработать в выходные, когда услуги промоутеров, аниматоров, помощников на фестивалях и ярмарках востребованы больше всего."Вступает в силу федеральный закон №144-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ", который мы в Госдуме приняли в конце мая. Этот закон вносит поправки в семь статей ТК РФ, и самое главное здесь — поправка в статью 135", — также рассказала депутат.Стенякина уточнила, что руководитель теперь не сможет оставить сотрудника без значительной части заработка, даже если по трудовому договору он считается премией. А месячный заработок после лишения премии или ее части, по ее словам, может уменьшиться только на 20%."Этой нормой мы защищаем работников от необоснованных штрафов и прочих недоплат со стороны недобросовестных работодателей. Остальные поправки по федеральному закону №144-ФЗ носят технический характер", — заключила политик.
россия
общество, россия, екатерина стенякина, госдума рф
Общество, Россия, Екатерина Стенякина, Госдума РФ
Здание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. С 1 сентября работодателей и сотрудников в России ждет несколько важных изменений, в частности, подросткам с 14 лет может будет работать в выходные во время летних каникул, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина.
"Уже с понедельника работодателей и сотрудников ждет сразу несколько важных изменений. Норма, которая начинает действовать с 1 сентября 2025 года — федеральный закон... №63-ФЗ "О внесении изменения в статью 268 Трудового кодекса РФ". Я была в числе соавторов этого закона, который разрешает подросткам с 14 лет работать в выходные во время летних каникул по направлению службы занятости или в составе студенческого отряда", — сказала Стенякина.
Она отметила, что со следующего лета активная молодежь сможет воспользоваться возможностью подработать в выходные, когда услуги промоутеров, аниматоров, помощников на фестивалях и ярмарках востребованы больше всего.
"Вступает в силу федеральный закон №144-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ", который мы в Госдуме приняли в конце мая. Этот закон вносит поправки в семь статей ТК РФ, и самое главное здесь — поправка в статью 135", — также рассказала депутат.
Стенякина уточнила, что руководитель теперь не сможет оставить сотрудника без значительной части заработка, даже если по трудовому договору он считается премией. А месячный заработок после лишения премии или ее части, по ее словам, может уменьшиться только на 20%.
"Этой нормой мы защищаем работников от необоснованных штрафов и прочих недоплат со стороны недобросовестных работодателей. Остальные поправки по федеральному закону №144-ФЗ носят технический характер", — заключила политик.
