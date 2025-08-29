https://ria.ru/20250829/gosduma-2038225312.html
В Госдуме рассказали об изменениях в трудовом законодательстве с 1 сентября
В Госдуме рассказали об изменениях в трудовом законодательстве с 1 сентября - РИА Новости, 29.08.2025
В Госдуме рассказали об изменениях в трудовом законодательстве с 1 сентября
С 1 сентября работодателей и сотрудников в России ждет несколько важных изменений, в частности, подросткам с 14 лет может будет работать в выходные во время... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T03:07:00+03:00
2025-08-29T03:07:00+03:00
2025-08-29T05:53:00+03:00
общество
россия
екатерина стенякина
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. С 1 сентября работодателей и сотрудников в России ждет несколько важных изменений, в частности, подросткам с 14 лет может будет работать в выходные во время летних каникул, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина. "Уже с понедельника работодателей и сотрудников ждет сразу несколько важных изменений. Норма, которая начинает действовать с 1 сентября 2025 года — федеральный закон... №63-ФЗ "О внесении изменения в статью 268 Трудового кодекса РФ". Я была в числе соавторов этого закона, который разрешает подросткам с 14 лет работать в выходные во время летних каникул по направлению службы занятости или в составе студенческого отряда", — сказала Стенякина. Она отметила, что со следующего лета активная молодежь сможет воспользоваться возможностью подработать в выходные, когда услуги промоутеров, аниматоров, помощников на фестивалях и ярмарках востребованы больше всего."Вступает в силу федеральный закон №144-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ", который мы в Госдуме приняли в конце мая. Этот закон вносит поправки в семь статей ТК РФ, и самое главное здесь — поправка в статью 135", — также рассказала депутат.Стенякина уточнила, что руководитель теперь не сможет оставить сотрудника без значительной части заработка, даже если по трудовому договору он считается премией. А месячный заработок после лишения премии или ее части, по ее словам, может уменьшиться только на 20%."Этой нормой мы защищаем работников от необоснованных штрафов и прочих недоплат со стороны недобросовестных работодателей. Остальные поправки по федеральному закону №144-ФЗ носят технический характер", — заключила политик.
https://ria.ru/20250801/otpusk-2032739565.html
https://ria.ru/20250728/pensiya-2031818132.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_14a662915bccf8bf485ee8def7a24110.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, екатерина стенякина, госдума рф
Общество, Россия, Екатерина Стенякина, Госдума РФ
В Госдуме рассказали об изменениях в трудовом законодательстве с 1 сентября
Стенякина: с 1 сентября зарплата не может сократиться больше чем на 20%
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. С 1 сентября работодателей и сотрудников в России ждет несколько важных изменений, в частности, подросткам с 14 лет может будет работать в выходные во время летних каникул, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина.
"Уже с понедельника работодателей и сотрудников ждет сразу несколько важных изменений. Норма, которая начинает действовать с 1 сентября 2025 года — федеральный закон... №63-ФЗ "О внесении изменения в статью 268 Трудового кодекса РФ". Я была в числе соавторов этого закона, который разрешает подросткам с 14 лет работать в выходные во время летних каникул по направлению службы занятости или в составе студенческого отряда", — сказала Стенякина
.
Она отметила, что со следующего лета активная молодежь сможет воспользоваться возможностью подработать в выходные, когда услуги промоутеров, аниматоров, помощников на фестивалях и ярмарках востребованы больше всего.
"Вступает в силу федеральный закон №144-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ", который мы в Госдуме
приняли в конце мая. Этот закон вносит поправки в семь статей ТК РФ
, и самое главное здесь — поправка в статью 135", — также рассказала депутат.
Стенякина уточнила, что руководитель теперь не сможет оставить сотрудника без значительной части заработка, даже если по трудовому договору он считается премией. А месячный заработок после лишения премии или ее части, по ее словам, может уменьшиться только на 20%.
"Этой нормой мы защищаем работников от необоснованных штрафов и прочих недоплат со стороны недобросовестных работодателей. Остальные поправки по федеральному закону №144-ФЗ носят технический характер", — заключила политик.