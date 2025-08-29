https://ria.ru/20250829/glava-2038346673.html
Главе округа в Пермском крае продлили домашний арест
29.08.2025
Главе округа в Пермском крае продлили домашний арест
Главе Кочевского округа в Пермском крае Александру Юркину, задержанному по делу о превышении должностных полномочий при покупке жилья для детей-сирот, суд...
происшествия
пермский край
октябрьский
ПЕРМЬ, 29 авг - РИА Новости. Главе Кочевского округа в Пермском крае Александру Юркину, задержанному по делу о превышении должностных полномочий при покупке жилья для детей-сирот, суд продлил домашний арест до 7 декабря, сообщили РИА Новости в Дзержинском районном суде. Юркин был задержан силовиками в июле. По версии следствия, для детей-сирот в селе Кочево власти закупили 46 квартир, потратив не менее 50 миллионов рублей. Однако объекты недвижимости оказались с дефектами и признаками непригодности для проживания. Кроме того, конкурс на приобретение жилья был проведен с грубыми нарушениями. Главе Кочевского округа вменили действия, выходящие за пределы полномочий и повлекшие существенное нарушение прав жителей. Чиновника поместили под домашний арест, первоначально до 7 сентября. "Продлена мера пресечения в виде домашнего ареста ему (Александру Юркину - ред.) до 7 декабря", - рассказали в суде. Юркин родился в 1967 году в поселке Октябрьский Кочевского района. Окончил местную школу, учился в пермском ПТУ-34 и техникуме "Уралец". Потом работал электромонтером в Кочевских электросетях (ЭС), занимал руководящие должности в этой организации и в Кудымкарских ЭС. На протяжении многих лет был депутатом Земского собрания Кочевского района, с 2005 по 2016 годы – его председателем. В 2016 году стал главой Кочевского района. В 2020 году Юркина избрали по конкурсу депутаты кочевской думы на должность главы округа, повторно он занял этот пост в 2025 году.
пермский край
октябрьский
Главе округа в Пермском крае продлили домашний арест
Главе Кочевского округа Юркину продлили домашний арест до 7 декабря