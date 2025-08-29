Рейтинг@Mail.ru
15:29 29.08.2025 (обновлено: 15:37 29.08.2025)
ЕК предложила увеличить расходы Евросоюза на охрану границ в три раза
ЕК предложила увеличить расходы Евросоюза на охрану границ в три раза
еврокомиссия
евросоюз
БРЮССЕЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Еврокомиссия предложила в новом проекте бюджета ЕС увеличить расходы на миграцию и охрану границ в три раза, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Мы утроили предложение (бюджета - ред.) по миграции и укреплению границ", - сказала глава Европейской комиссии на пресс-конференции в Латвии.
еврокомиссия, евросоюз
Еврокомиссия, Евросоюз
ЕК предложила увеличить расходы Евросоюза на охрану границ в три раза

ЕК предложила увеличить расходы Евросоюза на миграцию и охрану границ в три раза

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Еврокомиссия предложила в новом проекте бюджета ЕС увеличить расходы на миграцию и охрану границ в три раза, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Мы утроили предложение (бюджета - ред.) по миграции и укреплению границ", - сказала глава Европейской комиссии на пресс-конференции в Латвии.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
ЕК предложила увеличить расходы Евросоюза на оборону в пять раз
Вчера, 15:27
 
ЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
