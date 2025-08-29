https://ria.ru/20250829/glava-2038346343.html

ЕК предложила увеличить расходы Евросоюза на охрану границ в три раза

2025-08-29T15:29:00+03:00

еврокомиссия

евросоюз

БРЮССЕЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Еврокомиссия предложила в новом проекте бюджета ЕС увеличить расходы на миграцию и охрану границ в три раза, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Мы утроили предложение (бюджета - ред.) по миграции и укреплению границ", - сказала глава Европейской комиссии на пресс-конференции в Латвии.

