ЕК предложила увеличить расходы Евросоюза на охрану границ в три раза

БРЮССЕЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Еврокомиссия предложила в новом проекте бюджета ЕС увеличить расходы на миграцию и охрану границ в три раза, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Мы утроили предложение (бюджета - ред.) по миграции и укреплению границ", - сказала глава Европейской комиссии на пресс-конференции в Латвии.
