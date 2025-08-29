https://ria.ru/20250829/glava-2038245078.html
Власти Сахалина обновили автобусный парк четырех муниципалитетов острова
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 авг – РИА Новости. Представителям четырёх районов Сахалина губернатор Валерий Лимаренко в пятницу вручил ключи от 19 современных автобусов, сообщает правительство области. По информации пресс-службы регионального правительства, 14 автобусов на газомоторном топливе пополнят парки общественного транспорта в Поронайске, Корсакове и Тымовском, пять единиц техники на дизельном топливе отправятся в Ноглики. "Новые автобусы более экологичны и экономны в эксплуатации. Работа по обновлению муниципальных автопарков будет продолжена. Мы планируем, что до конца 2030 весь общественный транспорт в Сахалинской области станет современным", - цитирует пресс-служба главу региона. По данным пресс-службы, автобусы среднего класса "ПАЗ Вектор Некст" предназначены для работы на городских маршрутах и могут при полной загрузке перевозить 59 пассажиров. Полученная техника оснащена системами климат-контроля, видеонаблюдения, ГЛОНАСС и пандусами для пассажиров с ограниченными возможностями. По данным регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, которые приводит региональное правительство, в Сахалинской области используется порядка 586 автобусов для обслуживания маршрутов общественного транспорта, из которых 479 уже обновлены. Сегодня подвижной состав в регионе переоснащен на 82 %, в Южно-Сахалинской агломерации – на 89%. Это показатель выше среднего уровня по всей России, уточняется в релизе правительства региона. Программа полного обновления общественного транспорта в регионе реализуется с 2023 года по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Власти добиваются использования на городских маршрутах автобусов со сроком эксплуатации менее 10 лет.
