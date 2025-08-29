Рейтинг@Mail.ru
Власти Сахалина обновили автобусный парк четырех муниципалитетов острова
09:10 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/glava-2038245078.html
Власти Сахалина обновили автобусный парк четырех муниципалитетов острова
Представителям четырёх районов Сахалина губернатор Валерий Лимаренко в пятницу вручил ключи от 19 современных автобусов, сообщает правительство области. РИА Новости, 29.08.2025
сахалинская область
сахалин
поронайск
валерий лимаренко
россия
сахалинская область
сахалин
поронайск
россия
сахалинская область, сахалин, поронайск, валерий лимаренко, россия
Сахалинская область, Сахалин, Поронайск, Валерий Лимаренко, Россия
Вид на город Южно-Сахалинск
Вид на город Южно-Сахалинск. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 авг – РИА Новости. Представителям четырёх районов Сахалина губернатор Валерий Лимаренко в пятницу вручил ключи от 19 современных автобусов, сообщает правительство области.
По информации пресс-службы регионального правительства, 14 автобусов на газомоторном топливе пополнят парки общественного транспорта в Поронайске, Корсакове и Тымовском, пять единиц техники на дизельном топливе отправятся в Ноглики.
"Новые автобусы более экологичны и экономны в эксплуатации. Работа по обновлению муниципальных автопарков будет продолжена. Мы планируем, что до конца 2030 весь общественный транспорт в Сахалинской области станет современным", - цитирует пресс-служба главу региона.
По данным пресс-службы, автобусы среднего класса "ПАЗ Вектор Некст" предназначены для работы на городских маршрутах и могут при полной загрузке перевозить 59 пассажиров. Полученная техника оснащена системами климат-контроля, видеонаблюдения, ГЛОНАСС и пандусами для пассажиров с ограниченными возможностями.
По данным регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, которые приводит региональное правительство, в Сахалинской области используется порядка 586 автобусов для обслуживания маршрутов общественного транспорта, из которых 479 уже обновлены. Сегодня подвижной состав в регионе переоснащен на 82 %, в Южно-Сахалинской агломерации – на 89%. Это показатель выше среднего уровня по всей России, уточняется в релизе правительства региона.
Программа полного обновления общественного транспорта в регионе реализуется с 2023 года по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Власти добиваются использования на городских маршрутах автобусов со сроком эксплуатации менее 10 лет.
 
