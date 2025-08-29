Рейтинг@Mail.ru
10:25 29.08.2025
Генсек ШОС рассказал о сотрудничестве с Афганистаном
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Все государства-члены ШОС поддерживают сотрудничество с властями Афганистана на двусторонней основе, сообщил в интервью РИА Новости генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев. “Насколько нам известно, все государства-члены ШОС сотрудничают с властями Афганистана на двусторонней основе. В ШОС как международной организации внимательно следят и изучают ситуацию в этой стране”, – заявил Ермекбаев. Он добавил, что в Афганистане наблюдается улучшение экономической ситуации, но остаются вызовы в гуманитарной и социальной сферах, включая права женщин и борьбу с терроризмом.
в мире, афганистан, нурлан ермекбаев, шос
В мире, Афганистан, Нурлан Ермекбаев, ШОС
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Все государства-члены ШОС поддерживают сотрудничество с властями Афганистана на двусторонней основе, сообщил в интервью РИА Новости генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев.
“Насколько нам известно, все государства-члены ШОС сотрудничают с властями Афганистана на двусторонней основе. В ШОС как международной организации внимательно следят и изучают ситуацию в этой стране”, – заявил Ермекбаев.
Он добавил, что в Афганистане наблюдается улучшение экономической ситуации, но остаются вызовы в гуманитарной и социальной сферах, включая права женщин и борьбу с терроризмом.
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
ШОС рассматривает шесть заявок на статус наблюдателя
3 января, 06:04
 
