Генсек ШОС рассказал о сотрудничестве с Афганистаном
Генсек ШОС рассказал о сотрудничестве с Афганистаном - РИА Новости, 29.08.2025
Генсек ШОС рассказал о сотрудничестве с Афганистаном
Все государства-члены ШОС поддерживают сотрудничество с властями Афганистана на двусторонней основе, сообщил в интервью РИА Новости генеральный секретарь... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T10:25:00+03:00
2025-08-29T10:25:00+03:00
2025-08-29T10:25:00+03:00
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Все государства-члены ШОС поддерживают сотрудничество с властями Афганистана на двусторонней основе, сообщил в интервью РИА Новости генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев. “Насколько нам известно, все государства-члены ШОС сотрудничают с властями Афганистана на двусторонней основе. В ШОС как международной организации внимательно следят и изучают ситуацию в этой стране”, – заявил Ермекбаев. Он добавил, что в Афганистане наблюдается улучшение экономической ситуации, но остаются вызовы в гуманитарной и социальной сферах, включая права женщин и борьбу с терроризмом.
