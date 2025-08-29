https://ria.ru/20250829/gensek-2038255907.html

Генсек ШОС рассказал о сотрудничестве с Афганистаном

Генсек ШОС рассказал о сотрудничестве с Афганистаном - РИА Новости, 29.08.2025

Генсек ШОС рассказал о сотрудничестве с Афганистаном

Все государства-члены ШОС поддерживают сотрудничество с властями Афганистана на двусторонней основе, сообщил в интервью РИА Новости генеральный секретарь... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T10:25:00+03:00

2025-08-29T10:25:00+03:00

2025-08-29T10:25:00+03:00

в мире

афганистан

нурлан ермекбаев

шос

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Все государства-члены ШОС поддерживают сотрудничество с властями Афганистана на двусторонней основе, сообщил в интервью РИА Новости генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев. “Насколько нам известно, все государства-члены ШОС сотрудничают с властями Афганистана на двусторонней основе. В ШОС как международной организации внимательно следят и изучают ситуацию в этой стране”, – заявил Ермекбаев. Он добавил, что в Афганистане наблюдается улучшение экономической ситуации, но остаются вызовы в гуманитарной и социальной сферах, включая права женщин и борьбу с терроризмом.

афганистан

