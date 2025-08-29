https://ria.ru/20250829/gensek-2038237199.html

Генсек ШОС рассказал о переговорах о создании банка развития

Переговоры о создании финансового института при Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) продвинулись в период председательства Китая, сообщил в интервью РИА

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Переговоры о создании финансового института при Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) продвинулись в период председательства Китая, сообщил в интервью РИА Новости генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев. "Также китайское председательство уделило очень большое внимание вопросу создания механизма или института финансового обеспечения проектной деятельности, одним словом финансового института или финансового механизма, скорее всего, речь будет идти о создании банка развития ШОС", – заявил Ермекбаев. Он добавил, что обсуждение этого вопроса нашло отражение в повестке предстоящего саммита в Тяньцзине. В июле в Пекине прошла встреча министров экономики стран ШОС, где одной из тем стало развитие инфраструктурных и инвестиционных проектов в рамках организации.

