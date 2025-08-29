В Геленджике ликвидировали один из очагов возгорания
В Пшадском лесничестве под Геленджиком ликвидировали один из очагов возгорания
© Фото : МЧС РоссииЛесной пожар на территории Пшадского лесничества под Геленджиком
Лесной пожар на территории Пшадского лесничества под Геленджиком. Архивное фото
КРАСНОДАР, 29 авг - РИА Новости. Один из очагов возгорания в лесничестве под Геленджиком ликвидирован на площади около 2 гектаров, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Вечером в четверг глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что пожар на территории Пшадского лесничества под Геленджиком разросся до 32 гектаров из-за сильного ветра. В пятницу оперативный штаб края сообщил, что площадь возгорания увеличилась до 42,4 гектара, при этом накануне был ликвидирован очаг в селе Криница.
"По состоянию на 10.00 оперативные службы полностью потушили один из четырех очагов – в селе Береговое - на примерной площади в 2 гектара" - говорится в сообщении оперштаба.
Глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил утром в пятницу в официальном Telegram-канале, что пожар вместе со спасателями тушат 80 волонтеров.
Пожар начался в ночь на четверг, предположительно, из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. В сельской школе был развернут пункт временного размещения.
