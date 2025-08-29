Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала двух жителей Ярославской области за госизмену
09:46 29.08.2025 (обновлено: 10:44 29.08.2025)
ФСБ задержала двух жителей Ярославской области за госизмену
ФСБ задержала двух жителей Ярославской области за госизмену - РИА Новости, 29.08.2025
ФСБ задержала двух жителей Ярославской области за госизмену
В Ярославской области задержали двух россиян, передававших данные украинским спецслужбам, возбуждено уголовное дело о госизмене, сообщил ЦОС ФСБ.
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Ярославской области задержали двух россиян, передававших данные украинским спецслужбам, возбуждено уголовное дело о госизмене, сообщил ЦОС ФСБ."На территории Ярославской области пресечена противоправная деятельность двух граждан России, причастных к совершению государственной измены", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, жители Рыбинска и Ярославля вышли на контакт с представителями украинских спецслужб. Далее по заданию кураторов они собирали и передавали информацию об объектах критической инфраструктуры в Ярославской области.По словам одного из задержанных, через Telegram с ним связался мужчина, представившийся Николаем. За предоставление сведений о расположении средств ПВО он пообещал заплатить в криптовалюте и помочь получить паспорт страны ЕС.При этом сам подозреваемый был готов предоставить больше данных и по своей инициативе выполнял замеры сигналов сотовой связи, чтобы определить, где ее глушат.Второй задержанный признался, что оставлял в Telegram-каналах комментарии, дискредитирующие бойцов СВО, российские власти и силовиков. Он также публично призывал к насилию в отношении сотрудников ФСБ и военных комиссариатов.Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Расследование продолжается.
2025
ФСБ задержала двух жителей Ярославской области за госизмену

ФСБ задержала 2 жителей Ярославской области, передававших данные Украине

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Ярославской области задержали двух россиян, передававших данные украинским спецслужбам, возбуждено уголовное дело о госизмене, сообщил ЦОС ФСБ.
"На территории Ярославской области пресечена противоправная деятельность двух граждан России, причастных к совершению государственной измены", — говорится в заявлении.
Как уточнили в ведомстве, жители Рыбинска и Ярославля вышли на контакт с представителями украинских спецслужб. Далее по заданию кураторов они собирали и передавали информацию об объектах критической инфраструктуры в Ярославской области.
По словам одного из задержанных, через Telegram с ним связался мужчина, представившийся Николаем. За предоставление сведений о расположении средств ПВО он пообещал заплатить в криптовалюте и помочь получить паспорт страны ЕС.
При этом сам подозреваемый был готов предоставить больше данных и по своей инициативе выполнял замеры сигналов сотовой связи, чтобы определить, где ее глушат.
Второй задержанный признался, что оставлял в Telegram-каналах комментарии, дискредитирующие бойцов СВО, российские власти и силовиков. Он также публично призывал к насилию в отношении сотрудников ФСБ и военных комиссариатов.
Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Расследование продолжается.
