ФСБ задержала двух жителей Ярославской области за госизмену

ФСБ задержала двух жителей Ярославской области за госизмену - РИА Новости, 29.08.2025

ФСБ задержала двух жителей Ярославской области за госизмену

В Ярославской области задержали двух россиян, передававших данные украинским спецслужбам, возбуждено уголовное дело о госизмене, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Ярославской области задержали двух россиян, передававших данные украинским спецслужбам, возбуждено уголовное дело о госизмене, сообщил ЦОС ФСБ."На территории Ярославской области пресечена противоправная деятельность двух граждан России, причастных к совершению государственной измены", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, жители Рыбинска и Ярославля вышли на контакт с представителями украинских спецслужб. Далее по заданию кураторов они собирали и передавали информацию об объектах критической инфраструктуры в Ярославской области.По словам одного из задержанных, через Telegram с ним связался мужчина, представившийся Николаем. За предоставление сведений о расположении средств ПВО он пообещал заплатить в криптовалюте и помочь получить паспорт страны ЕС.При этом сам подозреваемый был готов предоставить больше данных и по своей инициативе выполнял замеры сигналов сотовой связи, чтобы определить, где ее глушат.Второй задержанный признался, что оставлял в Telegram-каналах комментарии, дискредитирующие бойцов СВО, российские власти и силовиков. Он также публично призывал к насилию в отношении сотрудников ФСБ и военных комиссариатов.Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Расследование продолжается.

