Россиян предупредили о новой схеме мошенников с оплатой госпошлины МВД

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мошенники могут рассылать сообщения через мессенджеры, утверждая, что получатель нарушил закон путем поиска экстремистских материалов, и для оспаривания штрафа скидывать ссылку на поддельный сайт МВД, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. Мошенники могут рассылать сообщения, утверждая что получатель нарушил закон путем поиска экстремистских материалов. "Для оспаривания якобы выписанного штрафа предлагается перейти по ссылке на поддельный сайт, имитирующий официальный ресурс МВД. На сайте требуется оплатить "госпошлину" или установить вредоносное ПО под видом приложения для подачи жалобы", - говорится в сообщении. Также сообщается, что дополнительно мошенники могут звонить жертвам, представляясь сотрудниками полиции, и угрожать уголовным делом за "просмотр запрещенного контента". "Целевая группа: пользователи социальных сетей, особенно старшего возраста, которые могут быть менее осведомлены о технологических рисках", - также говорится в сообщении. "Мошеловка" напоминает, что официальные органы не требуют оплаты штрафов через мессенджеры или неизвестные сайты. Также рекомендуется проверять информацию через официальные сайты государственных служб или по телефону, указанному на таких сайтах и не устанавливать программное обеспечение из непроверенных источников. Ранее ряд депутатов и экспертов отмечал, что мессенджеры это основной инструмент для социальной инженерии. Роскомнадзор сообщал, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская) применяются в РФ для противодействия преступникам. Минцифры объяснило, что такая мера положительно повлияет на снижение числа звонков мошенников.

