Германия и Франция отправят Украине новые системы ПВО

Германия и Франция отправят Украине новые системы ПВО - РИА Новости, 29.08.2025

Германия и Франция отправят Украине новые системы ПВО

Германия и Франция предоставят Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, говорится в совместной декларации по итогам заседания... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T18:33:00+03:00

2025-08-29T18:33:00+03:00

2025-08-29T18:44:00+03:00

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Германия и Франция предоставят Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, говорится в совместной декларации по итогам заседания франко-германского совета по обороне и безопасности."Франция и Германия… предоставят Украине дополнительные средства противовоздушной обороны", - сообщается в документе, распространенном пресс-службой правительства ФРГ.Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.

2025

