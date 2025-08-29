Германия и Франция отправят Украине новые системы ПВО

Рейтинг@Mail.ru
18:33 29.08.2025 (обновлено: 18:44 29.08.2025)
в мире
германия
франция
украина
сергей лавров
нато
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Германия и Франция предоставят Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, говорится в совместной декларации по итогам заседания франко-германского совета по обороне и безопасности."Франция и Германия… предоставят Украине дополнительные средства противовоздушной обороны", - сообщается в документе, распространенном пресс-службой правительства ФРГ.Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
в мире, германия, франция, украина, сергей лавров, нато
В мире, Германия, Франция, Украина, Сергей Лавров, НАТО
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Германия и Франция предоставят Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, говорится в совместной декларации по итогам заседания франко-германского совета по обороне и безопасности.
"Франция и Германия… предоставят Украине дополнительные средства противовоздушной обороны", - сообщается в документе, распространенном пресс-службой правительства ФРГ.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
