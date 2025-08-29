https://ria.ru/20250829/foto-2038257367.html

Белый дом выложил фото Трампа за работой в McDonald's

Белый дом выложил фото Трампа за работой в McDonald's - РИА Новости, 29.08.2025

Белый дом выложил фото Трампа за работой в McDonald's

Белый дом поздравил американцев с предстоящим Днем труда, опубликовав фотографию президента США Дональда Трампа, когда тот работал в одном из ресторанов... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T10:30:00+03:00

2025-08-29T10:30:00+03:00

2025-08-29T11:17:00+03:00

сша

в мире

дональд трамп

mcdonald's corporation

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038273455_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d14c8f2a54a24266dafdc743e43bee3a.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Белый дом поздравил американцев с предстоящим Днем труда, опубликовав фотографию президента США Дональда Трампа, когда тот работал в одном из ресторанов быстрого питания McDonald's. "Почти День труда", - говорится в подписи к фотографии, опубликованной Белым домом в социальной сети X*. В октябре 2024 года Трамп "вышел на работу" в McDonald's: он надел фартук и обслуживал посетителей, подавая им картофель фри. Традиционно День труда в США отмечается большинством американцев как символический конец лета, празднуется в первый понедельник сентября с 1882 года. В этом году День труда в США будет отмечаться 1 сентября. *Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России

сша

2025

Новости

