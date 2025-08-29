Рейтинг@Mail.ru
Белый дом выложил фото Трампа за работой в McDonald's
10:30 29.08.2025 (обновлено: 11:17 29.08.2025)
Белый дом выложил фото Трампа за работой в McDonald's
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Белый дом поздравил американцев с предстоящим Днем труда, опубликовав фотографию президента США Дональда Трампа, когда тот работал в одном из ресторанов быстрого питания McDonald's. "Почти День труда", - говорится в подписи к фотографии, опубликованной Белым домом в социальной сети X*. В октябре 2024 года Трамп "вышел на работу" в McDonald's: он надел фартук и обслуживал посетителей, подавая им картофель фри. Традиционно День труда в США отмечается большинством американцев как символический конец лета, празднуется в первый понедельник сентября с 1882 года. В этом году День труда в США будет отмечаться 1 сентября. *Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
Белый дом выложил фото Трампа за работой в McDonald's

Белый дом перед Днем труда выложил фото Трампа за работой в McDonald's

Дональд Трамп в ресторане McDonald's
Дональд Трамп в ресторане McDonald's
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп в ресторане McDonald's. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Белый дом поздравил американцев с предстоящим Днем труда, опубликовав фотографию президента США Дональда Трампа, когда тот работал в одном из ресторанов быстрого питания McDonald's.
"Почти День труда", - говорится в подписи к фотографии, опубликованной Белым домом в социальной сети X*.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Началось: Трамп бросил вызов Соросу
Вчера, 08:00
В октябре 2024 года Трамп "вышел на работу" в McDonald's: он надел фартук и обслуживал посетителей, подавая им картофель фри.
Традиционно День труда в США отмечается большинством американцев как символический конец лета, празднуется в первый понедельник сентября с 1882 года. В этом году День труда в США будет отмечаться 1 сентября.
*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
СМИ раскрыли, что Трамп сделает с Европой из-за России
27 августа, 10:10
 
