Белый дом выложил фото Трампа за работой в McDonald's

Белый дом перед Днем труда выложил фото Трампа за работой в McDonald's
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп в ресторане McDonald's
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп в ресторане McDonald's. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Белый дом поздравил американцев с предстоящим Днем труда, опубликовав фотографию президента США Дональда Трампа, когда тот работал в одном из ресторанов быстрого питания McDonald's.
© The White House/XФото президента США Дональда Трампа, опубликованное в соцсети X
© The White House/X
Фото президента США Дональда Трампа, опубликованное в соцсети X
"Почти День труда", - говорится в подписи к фотографии, опубликованной Белым домом в социальной сети X*.
В октябре 2024 года Трамп "вышел на работу" в McDonald's: он надел фартук и обслуживал посетителей, подавая им картофель фри.
Традиционно День труда в США отмечается большинством американцев как символический конец лета, празднуется в первый понедельник сентября с 1882 года. В этом году День труда в США будет отмечаться 1 сентября.
*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
