Заммэра Москвы ответила на вопрос о введении единой школьной формы
Заммэра Москвы ответила на вопрос о введении единой школьной формы - РИА Новости, 29.08.2025
Заммэра Москвы ответила на вопрос о введении единой школьной формы
Единую школьную форму в Москве вводить не планируют, решение о том, какая будет форма, принимает каждая школа самостоятельно, сообщила журналистам заммэра
2025-08-29T09:32:00+03:00
2025-08-29T09:32:00+03:00
2025-08-29T09:46:00+03:00
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Единую школьную форму в Москве вводить не планируют, решение о том, какая будет форма, принимает каждая школа самостоятельно, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."В школьной форме ничего не меняется. Решение о введение школьной формы принимается управляющим советом школы, точно так же, как цвет и дизайн этой формы. В случае, когда школа выбирает форму, как и раньше, она всегда должна соответствовать. Инноваций в этом направлении не будет", - сказала Ракова во время пресс-конференции.
Заммэра Москвы ответила на вопрос о введении единой школьной формы
