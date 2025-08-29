Рейтинг@Mail.ru
09:32 29.08.2025 (обновлено: 09:46 29.08.2025)
Заммэра Москвы ответила на вопрос о введении единой школьной формы
общество
москва
анастасия ракова
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Единую школьную форму в Москве вводить не планируют, решение о том, какая будет форма, принимает каждая школа самостоятельно, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."В школьной форме ничего не меняется. Решение о введение школьной формы принимается управляющим советом школы, точно так же, как цвет и дизайн этой формы. В случае, когда школа выбирает форму, как и раньше, она всегда должна соответствовать. Инноваций в этом направлении не будет", - сказала Ракова во время пресс-конференции.
общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова
Школьники на уроке. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Единую школьную форму в Москве вводить не планируют, решение о том, какая будет форма, принимает каждая школа самостоятельно, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В школьной форме ничего не меняется. Решение о введение школьной формы принимается управляющим советом школы, точно так же, как цвет и дизайн этой формы. В случае, когда школа выбирает форму, как и раньше, она всегда должна соответствовать. Инноваций в этом направлении не будет", - сказала Ракова во время пресс-конференции.
Новый стандарт школьной формы - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Кравцов высказался о нашумевшем макете школьной формы
28 августа, 15:56
 
