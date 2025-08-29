https://ria.ru/20250829/forma-2038247317.html

Заммэра Москвы ответила на вопрос о введении единой школьной формы

Заммэра Москвы ответила на вопрос о введении единой школьной формы - РИА Новости, 29.08.2025

Заммэра Москвы ответила на вопрос о введении единой школьной формы

Единую школьную форму в Москве вводить не планируют, решение о том, какая будет форма, принимает каждая школа самостоятельно, сообщила журналистам заммэра... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T09:32:00+03:00

2025-08-29T09:32:00+03:00

2025-08-29T09:46:00+03:00

общество

москва

анастасия ракова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961998370_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_32d1206611524e1ded32dba6c19c87e6.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Единую школьную форму в Москве вводить не планируют, решение о том, какая будет форма, принимает каждая школа самостоятельно, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."В школьной форме ничего не меняется. Решение о введение школьной формы принимается управляющим советом школы, точно так же, как цвет и дизайн этой формы. В случае, когда школа выбирает форму, как и раньше, она всегда должна соответствовать. Инноваций в этом направлении не будет", - сказала Ракова во время пресс-конференции.

https://ria.ru/20250828/rossiya-2038120912.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, анастасия ракова