Правительство расширило полномочия фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 29.08.2025
22:09 29.08.2025
Правительство расширило полномочия фонда "Защитники Отечества"
Правительство расширило полномочия фонда "Защитники Отечества"
общество, михаил мишустин, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Михаил Мишустин, Россия, Вооруженные силы РФ
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкСотрудница филиала фонда "Защитники Отечества" общается с посетительницей
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Сотрудница филиала фонда "Защитники Отечества" общается с посетительницей. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Правительство РФ расширило полномочия фонда "Защитники Отечества" по помощи семьям без вести пропавших бойцов СВО, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его копия имеется в распоряжении РИА Новости.
"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в устав Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", - говорится в распоряжении, подписанном Мишустиным.
Теперь в уставе предусмотрено, что семьи бойцов, пропавших без вести в период участия в специальной военной операции либо признанных безвестно отсутствующими в связи с участием в специальной военной операции, смогут получить помощь от фонда.
Речь идет о психолого-психотерапевтической помощи, содействии в получении мер социальной поддержки, бесплатной юридической помощи и содействии по вопросам, касающимся проведения идентификационных генетических исследований.
Заголовок открываемого материала