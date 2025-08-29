https://ria.ru/20250829/fond-2038423297.html
Правительство расширило полномочия фонда "Защитники Отечества"
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Правительство РФ расширило полномочия фонда "Защитники Отечества" по помощи семьям без вести пропавших бойцов СВО, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его копия имеется в распоряжении РИА Новости. "Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в устав Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", - говорится в распоряжении, подписанном Мишустиным. Теперь в уставе предусмотрено, что семьи бойцов, пропавших без вести в период участия в специальной военной операции либо признанных безвестно отсутствующими в связи с участием в специальной военной операции, смогут получить помощь от фонда. Речь идет о психолого-психотерапевтической помощи, содействии в получении мер социальной поддержки, бесплатной юридической помощи и содействии по вопросам, касающимся проведения идентификационных генетических исследований.
