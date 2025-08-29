https://ria.ru/20250829/fond-2038243006.html

В России запустили проект по защите первозданных лесов

2025-08-29T08:46:00+03:00

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Специалисты фонда "Природа и люди" и компания "Лемана ПРО" запустили проект "Хранители леса", направленный на защиту первозданных лесов России и обитающих в них редких видов растений и животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда. "Фонд "Природа и люди" и компания "Лемана ПРО" начали масштабный проект "Хранители леса", направленный на защиту первозданных лесов России и обитающих в них редких видов растений и животных. В течение года эксперты проведут обследования малонарушенных лесных территорий (МЛТ) в Архангельской области, Карачаево-Черкесии, Адыгее и Ставропольском крае, где сохранились уникальные первозданные леса", - говорится в сообщении. Как отметили в фонде, исследования помогут определить наиболее ценные участки и выявить присутствие редких видов животных и растений. На основе собранных данных будет создана обновленная карта первозданных лесов с актуальными границами, а также подготовлены обоснования для закрепления защитного статуса участков леса. В пресс-службе подчеркнули, что полученные данные будут переданы в органы власти и лесозаготовительным компаниям для принятия мер по сохранению участков. По информации фонда, для выявления особо ценных территорий в рамках проекта до конца ноября эксперты проведут мониторинг обитания дикого северного оленя в Архангельской области и Республике Карелия. Малонарушенные, или первозданные леса — это леса, которые на протяжении своей истории были минимально вовлечены в хозяйственную деятельность человека. На них отсутствуют промышленные вырубки, дороги, линии электропередачи, трубопроводы и прочие признаки человеческой деятельности.

