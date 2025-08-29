В Чехии заменили флаг Украины на баннер с обезьяной
Флаг Украины на чешском Национальном музее заменили на баннер с обезьяной
© Národní muzeumУкраинский флаг на фасаде Национального музея в Праге
© Národní muzeum
Украинский флаг на фасаде Национального музея в Праге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. На пражском Национальном музее заменили флаг Украины на баннер с обезьяной, пишет Parlamentní listy.
«
"Почему же флаг убрали? Причина в редкой выставке, которая сейчас проходит в Национальном музее. Это уникальная экспозиция, состоящая из останков предков человека, известных как Люси и Селам, и привезенная в Чешскую Республику из Эфиопии. Теперь на фасаде Национального музея красуется реклама этой выставки", — говорится в публикации.
В материале указали, что изначально украинский флаг должен был все равно висеть рядом с баннером, но эфиопы выступили против такой идеи.
© Michal Rusnok/XБаннер с изображением обезьяны на фасаде Национального музея в Праге
© Michal Rusnok/X
Баннер с изображением обезьяны на фасаде Национального музея в Праге
Отмечается, что местные жители были не особо довольны тем, что флаг другой страны висел на Национальном музее, а некоторых противников этого решения власти даже наказывали и притесняли.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>