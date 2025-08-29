Рейтинг@Mail.ru
В Чехии заменили флаг Украины на баннер с обезьяной
15:07 29.08.2025 (обновлено: 15:10 29.08.2025)
В Чехии заменили флаг Украины на баннер с обезьяной
В Чехии заменили флаг Украины на баннер с обезьяной - РИА Новости, 29.08.2025
В Чехии заменили флаг Украины на баннер с обезьяной
На пражском Национальном музее заменили флаг Украины на баннер с обезьяной, пишет Parlamentní listy.
в мире
украина
чехия
эфиопия
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. На пражском Национальном музее заменили флаг Украины на баннер с обезьяной, пишет Parlamentní listy.&quot;Почему же флаг убрали? Причина в редкой выставке, которая сейчас проходит в Национальном музее. Это уникальная экспозиция, состоящая из останков предков человека, известных как Люси и Селам, и привезенная в Чешскую Республику из Эфиопии. Теперь на фасаде Национального музея красуется реклама этой выставки&quot;, — говорится в публикации.В материале указали, что изначально украинский флаг должен был все равно висеть рядом с баннером, но эфиопы выступили против такой идеи.Отмечается, что местные жители были не особо довольны тем, что флаг другой страны висел на Национальном музее, а некоторых противников этого решения власти даже наказывали и притесняли.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
украина
чехия
эфиопия
В Чехии заменили флаг Украины на баннер с обезьяной

© Národní muzeumУкраинский флаг на фасаде Национального музея в Праге
Украинский флаг на фасаде Национального музея в Праге
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. На пражском Национальном музее заменили флаг Украины на баннер с обезьяной, пишет Parlamentní listy.
"Почему же флаг убрали? Причина в редкой выставке, которая сейчас проходит в Национальном музее. Это уникальная экспозиция, состоящая из останков предков человека, известных как Люси и Селам, и привезенная в Чешскую Республику из Эфиопии. Теперь на фасаде Национального музея красуется реклама этой выставки", — говорится в публикации.

В материале указали, что изначально украинский флаг должен был все равно висеть рядом с баннером, но эфиопы выступили против такой идеи.
© Michal Rusnok/XБаннер с изображением обезьяны на фасаде Национального музея в Праге
Баннер с изображением обезьяны на фасаде Национального музея в Праге
Отмечается, что местные жители были не особо довольны тем, что флаг другой страны висел на Национальном музее, а некоторых противников этого решения власти даже наказывали и притесняли.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
