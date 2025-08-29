https://ria.ru/20250829/final-2038399464.html

Финал "Профессионалов" в Калуге завершится соревнованиями среди команд

Финал "Профессионалов" в Калуге завершится соревнованиями среди команд - РИА Новости, 29.08.2025

Финал "Профессионалов" в Калуге завершится соревнованиями среди команд

29.08.2025

профессионалы. сделано в россии

чемпионат «профессионалы»

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Финал чемпионата "Профессионалы" по 22 промышленным компетенциям завершат соревнования в командном формате, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования (ИРПО). В течение предшествующих трех дней участники демонстрировали мастерство в индивидуальном зачете. Командный зачет в финале чемпионата "Профессионалы" – нововведение этого года. Количество конкурсантов в команде зависит от специфики компетенции. Такой формат соревнований "позволяет участникам развивать ключевые навыки совместной работы, востребованные в современной профессиональной среде: умение распределять задачи, согласовывать решения и достигать результата общими усилиями", прокомментировала начальник дирекции развития профессионального мастерства Всероссийского чемпионатного движения ИРПО Ксения Калугина. Имена победителей и призеров назовут 30 августа на торжественной церемонии награждения, завершающей финал чемпионата. В финале чемпионата "Профессионалы" принимают участие более 230 финалистов, прошедших отборочные испытания, – это студенты колледжей, школьники старше 14 лет, а также молодые специалисты профильных компаний и представители дружественных стран. В подготовке и оценке конкурсантов задействованы свыше 250 экспертов из разных регионов Российской Федерации, в том числе представители профильных работодателей. Общее количество гостей финала чемпионата – 14 тысяч человек, включая делегации из 25 дружественных государств. Чемпионат "Профессионалы" – масштабное событие в системе среднего профессионального образования, перечень компетенций формируется в соответствии с запросами реального сектора экономики. В 2025 году финал состязания проходит в трех городах (Нижнем Новгороде, Калуге, Санкт-Петербурге) по востребованным компетенциям. Победители и призеры получат стажировки в компаниях страны, денежные призы и шанс попасть на желаемую работу. Организатор – Минпросвещения России при поддержке правительства Российской Федерации, федеральный оператор – Институт развития профессионального образования, регион-организатор – Калужская область.

2025

Новости

