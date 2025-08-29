https://ria.ru/20250829/estonija-2038221011.html
СК возбудит дело из-за осквернения могилы советских воинов в Эстонии
СК возбудит дело из-за осквернения могилы советских воинов в Эстонии
СК возбудит дело из-за осквернения могилы советских воинов в Эстонии
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за осквернения захоронения советских воинов в Эстонии, сообщает ведомство в... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T01:51:00+03:00
2025-08-29T01:51:00+03:00
2025-08-29T03:07:00+03:00
происшествия
россия
эстония
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за осквернения захоронения советских воинов в Эстонии, сообщает ведомство в Telegram-канале. Как уточнили в СК, по данным СМИ, в городе Кохтла-Ярве на северо-востоке Эстонии с помощью экскаватора снесли памятник и раскопали братскую могилу красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Бастрыкин поручил возбудить по данному фату дело и во взаимодействии с министерством иностранных дел установить все детали случившегося.
россия
эстония
СК возбудит дело из-за осквернения могилы советских воинов в Эстонии
Бастрыкин поручил завести дело из-за осквернения могилы красноармейцев в Эстонии