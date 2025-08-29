Рейтинг@Mail.ru
01:51 29.08.2025 (обновлено: 03:07 29.08.2025)
СК возбудит дело из-за осквернения могилы советских воинов в Эстонии
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за осквернения захоронения советских воинов в Эстонии, сообщает ведомство в Telegram-канале. Как уточнили в СК, по данным СМИ, в городе Кохтла-Ярве на северо-востоке Эстонии с помощью экскаватора снесли памятник и раскопали братскую могилу красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Бастрыкин поручил возбудить по данному фату дело и во взаимодействии с министерством иностранных дел установить все детали случившегося.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за осквернения захоронения советских воинов в Эстонии, сообщает ведомство в Telegram-канале.
Как уточнили в СК, по данным СМИ, в городе Кохтла-Ярве на северо-востоке Эстонии с помощью экскаватора снесли памятник и раскопали братскую могилу красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Бастрыкин поручил возбудить по данному фату дело и во взаимодействии с министерством иностранных дел установить все детали случившегося.
Неизвестные осквернили Бронзового солдата в Таллине - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения "Бронзового солдата"
12 мая, 01:41
12 мая, 01:41
 
ПроисшествияРоссияЭстонияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
