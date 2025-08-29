https://ria.ru/20250829/estonija-2038221011.html

СК возбудит дело из-за осквернения могилы советских воинов в Эстонии

СК возбудит дело из-за осквернения могилы советских воинов в Эстонии - РИА Новости, 29.08.2025

СК возбудит дело из-за осквернения могилы советских воинов в Эстонии

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за осквернения захоронения советских воинов в Эстонии, сообщает ведомство в... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T01:51:00+03:00

2025-08-29T01:51:00+03:00

2025-08-29T03:07:00+03:00

происшествия

россия

эстония

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_833305a18f792c0960469c2ff2ff3654.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за осквернения захоронения советских воинов в Эстонии, сообщает ведомство в Telegram-канале. Как уточнили в СК, по данным СМИ, в городе Кохтла-Ярве на северо-востоке Эстонии с помощью экскаватора снесли памятник и раскопали братскую могилу красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Бастрыкин поручил возбудить по данному фату дело и во взаимодействии с министерством иностранных дел установить все детали случившегося.

https://ria.ru/20250512/bastrykin-2016404084.html

россия

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, эстония, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)