Tagesspiegel: в Берлине выросло число школ с преподаванием русского языка
Tagesspiegel: число школ с преподаванием русского языка в Берлине выросло до 60
Флаг ФРГ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Число государственных школ с преподаванием русского языка как иностранного в Берлине выросло в 2024/25 учебном году до 60, сообщает немецкое издание Tagesspiegel со ссылкой на ответ управления образования сената Берлина на парламентский запрос.
"Число государственных школ в Берлине с преподаванием русского языка как иностранного в последнее время увеличилось. В прошлом 2024/25 учебном году ученики из 60 школ посещали уроки русского языка… Согласно (ответу управления образования - ред.), в 2023/24 учебном году этих школ было 54, а в 2022/23 учебном году число школ составляло 50", - говорится в материале.
При этом число действующих учителей с необходимой для преподавания русского языка квалификацией снижается на протяжении последних пяти лет, пишет издание.
"Если в 2020/21 учебном году работало 1005 человек (учителей русского - ред.), то в прошлом учебном году управление образования насчитало только 790 учителей. В настоящее время 14 кандидатов на должность преподавателя со специальностью "русский язык" проходят подготовительную практику для занятия должности", - уточняется в статье.
По информации Tagesspiegel, управление образования не смогло предоставить информацию о связи этих тенденций с конфликтом на Украине, но сообщило, что не давало специальных указаний по поводу преподавания русского языка после начала этого кризиса. Чиновники указали, что русский является самым распространенным славянским языком, а преподавание иностранных языков "расширяет возможности учащихся участвовать в общественных, социальных и культурных переговорных процессах, руководствуясь ценностями, критически осмысленно и конструктивно".