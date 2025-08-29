https://ria.ru/20250829/es-2038422556.html

Tagesspiegel: в Берлине выросло число школ с преподаванием русского языка

Tagesspiegel: в Берлине выросло число школ с преподаванием русского языка - РИА Новости, 29.08.2025

Tagesspiegel: в Берлине выросло число школ с преподаванием русского языка

Число государственных школ с преподаванием русского языка как иностранного в Берлине выросло в 2024/25 учебном году до 60, сообщает немецкое издание... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T22:02:00+03:00

2025-08-29T22:02:00+03:00

2025-08-29T22:02:00+03:00

в мире

берлин (город)

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_f041916401715e52fc7aa9a6bc5d87bb.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Число государственных школ с преподаванием русского языка как иностранного в Берлине выросло в 2024/25 учебном году до 60, сообщает немецкое издание Tagesspiegel со ссылкой на ответ управления образования сената Берлина на парламентский запрос. "Число государственных школ в Берлине с преподаванием русского языка как иностранного в последнее время увеличилось. В прошлом 2024/25 учебном году ученики из 60 школ посещали уроки русского языка… Согласно (ответу управления образования - ред.), в 2023/24 учебном году этих школ было 54, а в 2022/23 учебном году число школ составляло 50", - говорится в материале. При этом число действующих учителей с необходимой для преподавания русского языка квалификацией снижается на протяжении последних пяти лет, пишет издание. "Если в 2020/21 учебном году работало 1005 человек (учителей русского - ред.), то в прошлом учебном году управление образования насчитало только 790 учителей. В настоящее время 14 кандидатов на должность преподавателя со специальностью "русский язык" проходят подготовительную практику для занятия должности", - уточняется в статье. По информации Tagesspiegel, управление образования не смогло предоставить информацию о связи этих тенденций с конфликтом на Украине, но сообщило, что не давало специальных указаний по поводу преподавания русского языка после начала этого кризиса. Чиновники указали, что русский является самым распространенным славянским языком, а преподавание иностранных языков "расширяет возможности учащихся участвовать в общественных, социальных и культурных переговорных процессах, руководствуясь ценностями, критически осмысленно и конструктивно".

https://ria.ru/20250512/germaniya-2016551756.html

берлин (город)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, берлин (город), украина