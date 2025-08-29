https://ria.ru/20250829/es-2038422083.html

"Непокорившаяся Франция" может инициировать импичмент Макрону

Французская левая партия "Непокорившаяся Франция" имеет полное право инициировать процедуру импичмента президенту республики Эммануэлю Макрону, однако сначала... РИА Новости, 29.08.2025

АЛЖИР, 29 авг - РИА Новости. Французская левая партия "Непокорившаяся Франция" имеет полное право инициировать процедуру импичмента президенту республики Эммануэлю Макрону, однако сначала необходимо объявить вотум недоверия нынешнему правительству, сообщил РИА Новости французский сенатор Акли Меллули. Во вторник "Непокорившаяся Франция" заявила, что 23 сентября намерена инициировать процедуру импичмента Макрона. Президент в преддверии голосования о доверии правительству 8 сентября в пятницу объявил, что не собирается досрочно уходить в отставку. "Партия ("Непокорившаяся Франция" - ред.) под руководством Жан-Люка Меланшона обладает полным правом на отстранение Макрона от президентского поста в рамках демократической процедуры", - сказал агентству Меллули. Однако, по словам сенатора, для этого необходимо сначала отправить в отставку правительство действующего премьера Франсуа Байру. "Разумеется, первый этап будет заключаться в голосовании 8 сентября по вопросу вотума доверия, необходимого правительству Байру, но левые партии, как и некоторые другие, точно на это не пойдут. Надеюсь, что это приведет к отставке правительства", - отметил Меллули. Вместе с тем, по мнению сенатора, не исключено, что Макрон может переназначить Байру или нового премьера из своего политического блока для формирования нового кабинета. "Надеюсь, что на этот раз он выберет другого - из левых партий, потому что пора покончить с этой разрушительной политикой, которая продолжается с 2017 года… У нас было 6 миллионов человек, живущих за чертой бедности, а теперь их число составляет 9 миллионов", - добавил Меллули. Тем не менее сенатор признал, что Макрон постарается приложить все усилия, чтобы остаться у власти до 2027 года, и вопрос об импичменте может не продвинуться дальше дискуссий внутри левого блока. "Это, разумеется, не общая линия "Нового народного фронта" (блок левых партий - ред.), поэтому сегодня ведутся внутренние дискуссии. Я считаю, что сегодня мы будем продвигаться шаг за шагом в попытках создать как минимум альтернативу и работать над ней, потому что существует возможность роспуска национальной ассамблеи", - подчеркнул Меллули. В 2024 году партия уже инициировала процедуру импичмента в отношении Макрона, но безуспешно. Тогда законодательная комиссия национального собрания (нижней палаты парламента) отклонил резолюцию об отстранении президента от должности (15 голосов за, 54 против).

