СМИ: в ЕС готовы изменить мандат миссии по подготовке украинских военных
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:47 29.08.2025
СМИ: в ЕС готовы изменить мандат миссии по подготовке украинских военных
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Многие члены ЕС открыты к внесению изменений в мандат миссии по подготовке украинских военных, чтобы она могла проходить на территории Украины после возможного прекращения огня, пишет издание Euractiv со ссылкой на дипломатов Евросоюза. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Европейский союз рассматривает возможность отправки военных инструкторов на Украину после прекращения огня. "Многие страны-члены (ЕС - ред.) выразили готовность... внести изменения в мандат тренировочной миссии блока в будущем, что может позволить проводить обучение на Украине после согласования прекращения огня", - говорится в публикации. Euractiv напоминает, что мандат тренировочной миссии ограничивает ее действие территорией Евросоюза. По словам дипломатов, ряд стран, в том числе Бельгия и Германия, считают прекращение огня условием для проведения обучения военных на Украине. В 2024 году Совет ЕС продлил мандат своей тренировочной миссии для подготовки украинских военных на два года до 15 ноября 2026. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Многие члены ЕС открыты к внесению изменений в мандат миссии по подготовке украинских военных, чтобы она могла проходить на территории Украины после возможного прекращения огня, пишет издание Euractiv со ссылкой на дипломатов Евросоюза.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Европейский союз рассматривает возможность отправки военных инструкторов на Украину после прекращения огня.
"Многие страны-члены (ЕС - ред.) выразили готовность... внести изменения в мандат тренировочной миссии блока в будущем, что может позволить проводить обучение на Украине после согласования прекращения огня", - говорится в публикации.
Euractiv напоминает, что мандат тренировочной миссии ограничивает ее действие территорией Евросоюза.
По словам дипломатов, ряд стран, в том числе Бельгия и Германия, считают прекращение огня условием для проведения обучения военных на Украине.
В 2024 году Совет ЕС продлил мандат своей тренировочной миссии для подготовки украинских военных на два года до 15 ноября 2026.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Мерц допустил продолжение конфликта на Украине еще долгое время
