https://ria.ru/20250829/es-2038388446.html
Макрон заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку
Макрон заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку - РИА Новости, 29.08.2025
Макрон заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку
Президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии голосования о доверии правительству 8 сентября заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T17:56:00+03:00
2025-08-29T17:56:00+03:00
2025-08-29T17:57:00+03:00
в мире
франция
германия
эммануэль макрон
франсуа байру
фридрих мерц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913912504_236:46:2628:1392_1920x0_80_0_0_6f7f2662e484da4295f9d8e88466c375.jpg
ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии голосования о доверии правительству 8 сентября заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку. В понедельник премьер Франции Франсуа Байру сообщил, что вопрос о доверии правительству будет поставлен на внеочередной сессии парламента 8 сентября. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год. Основные оппозиционные партии уже объявили о своем намерении выразить кабмину недоверие. "Что касается меня, то я верю в демократию. Демократия состоит в том, что люди голосуют по определенному мандату. Мандат, доверенный мне французами и никем другим, будет исполнен до конца", - сказал президент на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, трансляция которой велась на странице Елисейского дворца в соцсети X. Срок полномочий Макрона истекает в 2027 году.
https://ria.ru/20250828/es-2038099491.html
франция
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913912504_350:54:2558:1710_1920x0_80_0_0_6a2e52d05f174ac1386cdaa695b92d3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, германия, эммануэль макрон, франсуа байру, фридрих мерц
В мире, Франция, Германия, Эммануэль Макрон, Франсуа Байру, Фридрих Мерц
Макрон заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку
Макрон не собирается уходить в отставку на фоне ситуации с правительством