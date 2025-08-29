Рейтинг@Mail.ru
Макрон заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку - РИА Новости, 29.08.2025
17:56 29.08.2025 (обновлено: 17:57 29.08.2025)
Макрон заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку
Президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии голосования о доверии правительству 8 сентября заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку. РИА Новости, 29.08.2025
в мире
франция
германия
эммануэль макрон
франсуа байру
фридрих мерц
ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии голосования о доверии правительству 8 сентября заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку. В понедельник премьер Франции Франсуа Байру сообщил, что вопрос о доверии правительству будет поставлен на внеочередной сессии парламента 8 сентября. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год. Основные оппозиционные партии уже объявили о своем намерении выразить кабмину недоверие. "Что касается меня, то я верю в демократию. Демократия состоит в том, что люди голосуют по определенному мандату. Мандат, доверенный мне французами и никем другим, будет исполнен до конца", - сказал президент на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, трансляция которой велась на странице Елисейского дворца в соцсети X. Срок полномочий Макрона истекает в 2027 году.
в мире, франция, германия, эммануэль макрон, франсуа байру, фридрих мерц
В мире, Франция, Германия, Эммануэль Макрон, Франсуа Байру, Фридрих Мерц
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии голосования о доверии правительству 8 сентября заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку.
В понедельник премьер Франции Франсуа Байру сообщил, что вопрос о доверии правительству будет поставлен на внеочередной сессии парламента 8 сентября. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год. Основные оппозиционные партии уже объявили о своем намерении выразить кабмину недоверие.
"Что касается меня, то я верю в демократию. Демократия состоит в том, что люди голосуют по определенному мандату. Мандат, доверенный мне французами и никем другим, будет исполнен до конца", - сказал президент на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, трансляция которой велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.
Срок полномочий Макрона истекает в 2027 году.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Макрон готовится к поиску нового премьера, пишет FT
28 августа, 14:24
 
В миреФранцияГерманияЭммануэль МакронФрансуа БайруФридрих Мерц
 
 
