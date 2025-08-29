https://ria.ru/20250829/es-2038388446.html

Макрон заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку

ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии голосования о доверии правительству 8 сентября заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку. В понедельник премьер Франции Франсуа Байру сообщил, что вопрос о доверии правительству будет поставлен на внеочередной сессии парламента 8 сентября. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год. Основные оппозиционные партии уже объявили о своем намерении выразить кабмину недоверие. "Что касается меня, то я верю в демократию. Демократия состоит в том, что люди голосуют по определенному мандату. Мандат, доверенный мне французами и никем другим, будет исполнен до конца", - сказал президент на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, трансляция которой велась на странице Елисейского дворца в соцсети X. Срок полномочий Макрона истекает в 2027 году.

