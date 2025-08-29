Рейтинг@Mail.ru
МИД Швеции вызвал посла России в Стокгольме
16:27 29.08.2025
МИД Швеции вызвал посла России в Стокгольме
в мире
россия
киев
швеция
евросоюз
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что ведомство королевства вызвало посла России в Стокгольме после повреждения здания представительства ЕС в Киеве якобы в результате "российских ударов", хотя МО РФ неоднократно подчеркивало, что ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам. "Министерство иностранных дел сегодня вызвало посла России", - написала она в соцсети X. Как утверждает Стенергард, МИД вызвал посла в связи с повреждением здания представительства ЕС в Киеве якобы "из-за российских ударов". Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
в мире, россия, киев, швеция, евросоюз
В мире, Россия, Киев, Швеция, Евросоюз
МИД Швеции вызвал посла России в Стокгольме

МИД Швеции вызвал посла России после ударов по военным объектам ВСУ в Киеве

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что ведомство королевства вызвало посла России в Стокгольме после повреждения здания представительства ЕС в Киеве якобы в результате "российских ударов", хотя МО РФ неоднократно подчеркивало, что ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам.
"Министерство иностранных дел сегодня вызвало посла России", - написала она в соцсети X.
Как утверждает Стенергард, МИД вызвал посла в связи с повреждением здания представительства ЕС в Киеве якобы "из-за российских ударов".
Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
МИД прокомментировал нападение на посольство России в Швеции
26 мая, 20:32
 
В миреРоссияКиевШвецияЕвросоюз
 
 
