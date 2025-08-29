https://ria.ru/20250829/es-2038357889.html

МИД Швеции вызвал посла России в Стокгольме

МИД Швеции вызвал посла России в Стокгольме

МИД Швеции вызвал посла России в Стокгольме

29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что ведомство королевства вызвало посла России в Стокгольме после повреждения здания представительства ЕС в Киеве якобы в результате "российских ударов", хотя МО РФ неоднократно подчеркивало, что ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам. "Министерство иностранных дел сегодня вызвало посла России", - написала она в соцсети X. Как утверждает Стенергард, МИД вызвал посла в связи с повреждением здания представительства ЕС в Киеве якобы "из-за российских ударов". Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.

