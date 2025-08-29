https://ria.ru/20250829/es-2038357889.html
МИД Швеции вызвал посла России в Стокгольме
МИД Швеции вызвал посла России в Стокгольме - РИА Новости, 29.08.2025
МИД Швеции вызвал посла России в Стокгольме
Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что ведомство королевства вызвало посла России в Стокгольме после повреждения здания представительства ЕС в... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T16:27:00+03:00
2025-08-29T16:27:00+03:00
2025-08-29T16:27:00+03:00
в мире
россия
киев
швеция
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_823ec0c5fb02813d2b65685dc50de2b2.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что ведомство королевства вызвало посла России в Стокгольме после повреждения здания представительства ЕС в Киеве якобы в результате "российских ударов", хотя МО РФ неоднократно подчеркивало, что ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам. "Министерство иностранных дел сегодня вызвало посла России", - написала она в соцсети X. Как утверждает Стенергард, МИД вызвал посла в связи с повреждением здания представительства ЕС в Киеве якобы "из-за российских ударов". Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
https://ria.ru/20250526/mid-2019211429.html
россия
киев
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_635:470:2739:2048_1920x0_80_0_0_86a3ccc909a9ac1ba4c1d44cf3739365.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, швеция, евросоюз
В мире, Россия, Киев, Швеция, Евросоюз
МИД Швеции вызвал посла России в Стокгольме
МИД Швеции вызвал посла России после ударов по военным объектам ВСУ в Киеве