Рейтинг@Mail.ru
Дания выделит более трех процентов от ВВП на оборону в 2026 году - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/es-2038335995.html
Дания выделит более трех процентов от ВВП на оборону в 2026 году
Дания выделит более трех процентов от ВВП на оборону в 2026 году - РИА Новости, 29.08.2025
Дания выделит более трех процентов от ВВП на оборону в 2026 году
Дания выделит дополнительные почти 1,6 миллиарда долларов на оборону в 2026 году, часть средств из увеличенного проекта бюджета пойдёт на поддержку Украины,... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T14:51:00+03:00
2025-08-29T14:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
дания
украина
россия
ларс лёкке расмуссен
дональд трамп
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974811936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38a2a9c2b90cbdf244515f29b24b1992.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Дания выделит дополнительные почти 1,6 миллиарда долларов на оборону в 2026 году, часть средств из увеличенного проекта бюджета пойдёт на поддержку Украины, таким образом расходы Копенгагена на оборону составят более 3% от ВВП, сообщает минобороны королевства. В конце января датская телерадиокомпания DR сообщала, что Дания тратит на оборону около 2,4% от ВВП. "Правительство выделит дополнительные десять миллиардов датских крон (почти 1,6 миллиарда долларов - ред.) в бюджете на 2026 год на укрепление датских ВС и поддержку Украины. С учётом этих средств Дания выделит более 3% от ВВП на оборону и безопасность в 2026 году", - говорится в пресс-релизе датского МО. По словам главы МО Дании Троэльса Лунда Поульсена, которые приводит ведомство, укрепления датской обороны требует текущая политика безопасности. В мае телерадиокомпания DR сообщала, что министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен допустил принятие требования президента США Дональда Трампа по повышению расходов на оборону до 5% ВВП при широкой трактовке понятия "оборона". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250825/shvetsija-2037436173.html
дания
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974811936_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7ca786d5da5e334cd8b0d625b0a8c00b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дания, украина, россия, ларс лёкке расмуссен, дональд трамп, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дания, Украина, Россия, Ларс Лёкке Расмуссен, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
Дания выделит более трех процентов от ВВП на оборону в 2026 году

Дания выделит более 3% от ВВП на оборону в 2026 году, включая поддержку Украины

© iStock.com / mathessВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© iStock.com / mathess
Вид на Копенгаген. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Дания выделит дополнительные почти 1,6 миллиарда долларов на оборону в 2026 году, часть средств из увеличенного проекта бюджета пойдёт на поддержку Украины, таким образом расходы Копенгагена на оборону составят более 3% от ВВП, сообщает минобороны королевства.
В конце января датская телерадиокомпания DR сообщала, что Дания тратит на оборону около 2,4% от ВВП.
"Правительство выделит дополнительные десять миллиардов датских крон (почти 1,6 миллиарда долларов - ред.) в бюджете на 2026 год на укрепление датских ВС и поддержку Украины. С учётом этих средств Дания выделит более 3% от ВВП на оборону и безопасность в 2026 году", - говорится в пресс-релизе датского МО.
По словам главы МО Дании Троэльса Лунда Поульсена, которые приводит ведомство, укрепления датской обороны требует текущая политика безопасности.
В мае телерадиокомпания DR сообщала, что министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен допустил принятие требования президента США Дональда Трампа по повышению расходов на оборону до 5% ВВП при широкой трактовке понятия "оборона".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Шведский флаг - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Швеция выделит Украине 79 миллионов долларов на покрытие дефицита бюджета
25 августа, 13:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДанияУкраинаРоссияЛарс Лёкке РасмуссенДональд ТрампСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала