СМИ: ЕС обсуждает перевод активов России в более рискованные инвестиции

ЕС обсуждает планы по переводу российских активов, заморозку которых на Западе РФ не раз называла воровством, в "более рискованные инвестиции" для получения от... РИА Новости, 29.08.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. ЕС обсуждает планы по переводу российских активов, заморозку которых на Западе РФ не раз называла воровством, в "более рискованные инвестиции" для получения от них большей прибыли с целью направить полученные средства на Украину, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. "Брюссель проверяет готовность национальных капиталов переводить активы в более рискованные инвестиции, которые могли бы принести больше прибыли Украине и усилить давление на Россию", - пишет издание, подчеркивая, что речь идет о всей сумме в почти 200 миллиардов евро замороженных активов. По данным издания, министры иностранных дел ЕС в субботу обсудят эти планы. Отмечается, что некоторые страны также рассматривают эту схему как шаг к возможному изъятию активов и передаче их Украине. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС , в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

Новости

