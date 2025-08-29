Чиновники ЕС обсуждают создание буферной зоны на Украине, сообщают СМИ

https://ria.ru/20250829/es-2038222124.html

Европейские чиновники обсуждают создание буферной зоны в рамках урегулирования на Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на пять европейских дипломатов. РИА Новости, 29.08.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957201_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_6bb93dad8987a7e953f3a0393c63fa80.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Европейские чиновники обсуждают создание буферной зоны в рамках урегулирования на Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на пять европейских дипломатов. "Европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российским и украинским фронтами в рамках мирного соглашения", - пишет издание. По словам источников, это предложение входит в число нескольких, которые чиновники Европы рассматривают в рамках сценария послевоенного урегулирования или прекращения огня на Украине. В то же время США, похоже, не участвуют в обсуждениях по вопросу буферной зоны. Издание подчеркивает, что чиновники расходятся во мнениях о глубине зоны, и неясно, согласится ли на этот план Киев, "поскольку он, вероятно, подразумевает территориальные уступки". Отмечается, что численность военнослужащих, необходимых для патрулирования границы зоны, также остаётся под вопросом. Официальные лица обсуждают численность войск от четырех до 60 тысяч военнослужащих, основную часть иностранного контингента среди которых составят французские и британские силы. Тем не менее, никакие страны пока не взяли на себя никаких обязательств. "Союзники ожидают, что Украина всё равно предоставит львиную долю войск вблизи любой зоны прекращения огня или буферной зоны", - добавляет Politico. Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.

